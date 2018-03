Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zvonuri legate de rochia de mireasa pe care toata lumea asteapta sa o vada, spun ca desginerii ar fi cel de la Ralph & Russo, care s-au ocupat si de rochia pe care logodnica Printului Harry a purtat-o la sedinta foto oficiala, de logodna.

- Odata logodita cu Printul Harry, fosta actrita primește la pachet o lunga lista cu reguli ce tin de eticheta regala. E mult de munca cu Meghan! Americanca de 36 de ani vine dintr-o lume in care era incurajata sa se exprime cat mai liber cu putința. Dar oricat de ridicole și invechite i-ar parea aceste…

- Meghan Markle a fost botezata la anglicanism in cadrul unei ceremonii secrete, scrie presa britanica. Jurnaliștii au aflat ca botezul care a avut loc, marți seara, a fost facut de Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, cel mai inalt prelat al Bisericii Anglicane. Meghan care a studiat la Școala…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle care va avea loc pe 19 mai la biserica St George’s Chapel din incinta Castelului Windsor. Pana la mult așteptatul moment, cei doi indragostiți trebuie sa se ocupe de pregatirile pentru marele eveniment, asta incluzand și convertitarea…

- Meghan Markle este cea mai atragatoare femeie de la Palatul Buckingham… conform științei. Ei bine, da, exista și astfel de topuri in Marea Britanie, iar viitoare soție a Prințului Harry ar avea, in concepția unor specialiști in chirurgie estetica, cea mai armonioasa fața. Asta comparand-o cu celelalte…

- Cu doua luni inainte sa dea naștere celui de-al treilea copil al ei și-al Prințului William, Kate arata mai bine ca niciodata. Iar in aceasta dimineața, ducesa și-a afișat din nou burta de gravida cu ocazia unei vizite la Colegiul Regal al Obstetricienilor și al Ginecologilor din Londra. Ducesa de 36…

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC.

- Dupa cum știm, Regina Elisabeta a facut furori atunci cand și-a facut apariția, pentru prima data in viața, in primul rand de la Saptamana Modei de la Londra. S-a intamplat marți, iar cel onorat cu prezența a fost designerul Richard Quinn, la a carui prezentare a asistat suverana de 91 de ani. Cea care…

- Poliția britanica a deschis o ancheta, dupa ce s-a descoperit ca o scrisoare adresata Prințului Harry și logodnicei sale, Meghan Markle, conținea o pudra alba, ceea ce a starnit ingrijorari ca ar putea fi vorba de antrax. In interiorul plicului se afla și un bilețel care ar fi conținut mesaje…

- Pregatirile pentru nunta Prințului Harry cu actrița Megan Markle din 19 mai sunt in toi. Cei doi au ales biserica unde urmeaza sa se casatoreasca, dar cea mai importanta parte a pregatirilor este alegerea meniului. La eveniment sunt așteptați sa participe in jur de 800 de invitați aleși pe spranceana,…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost pentru prima data prezenta la un show de moda marca Fashion Week, mai exact la London Fashion Week, Saptamana Modei de la Londra. Regina Angliei a stat chiar in primul rand, alaturi de Anna Wintour, editorul Vogue SUA, și a urmarit cu deosebit interes prezentarea…

- Cu o ora inainte ca pe covorul roșu al galei Premiilor BAFTA sa ajunga Ducii de Cambridge, a pașit ea: fosta lor cumnata, Cressida Bonas. Cressida Bonas Frumoasa actrița de 29 de ani, care s-a iubit cu Prințul Harry timp de doi ani, a surprins audiența cu alegerea ei vestimentara: o rochie neagra cu…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Prinții William și Harry au doi frați vitregi despre care nu se știe nimic. Chiar daca numele lor ajung destul de des in presa, cel mai probabil nimeni nu știa Prințul William și Prințul Harry au doi frați vritegi ramași in umbra. Este vorba despre cei doi copii ai Camiliei Parker-Bowles, soția prințului…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Este cea mai așteptata nunta a anului 2018, iar marele eveniment se apropie cu pași repezi. Pe 19 mai va avea loc nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, iar pregatirile sunt in toi. Mai mult ca celelalte cupluri regale care au mers la altar in ultimii ani, Harry și logodnica sa au vrut sa fie foarte…

- De cand a inceput relatia sa cu printul Harry, fosta actrita americana Meghan Markle are mare grija cu tinutele pe care le poarta in public, optand in primul rand pentru simplitate si eleganta, relateaza online ziarul spaniol ABC. Printul Harry si Meghan Markle, care se vor casatori la…

- Mai este foarte puțin pana la nunta Prințului Harry cu aleasa inimii lui, Meghan Markle, iar de la anunțarea logodnei din 27 noiembrie 2017 și pana in prezent, noul cuplu regal surprinde mereu cu prezența la tot felul de evenimente, de la vizite la posturi de radio, apariția la biserica impreuna cu…

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Cum mai e puțin timp pina cind iși va stringe in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, la Londra.…

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- Ducele de Cambridge s-a intalnit cu fosti miliatari la spitalul pentru copii Eveline din Londra, in sprijinul initiativei Step Into Health, program care va ajuta veteranii sa se reintegreze in viata civila.

- Cum mai sunt doar cateva luni pana la fericitul eveniment, Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, Meghan Markle, pun cap la cap lista invitațiilor. Și, aparent, o sursa din anturajul viitorilor insuraței a aflat deja daca fostele iubite ale Prințului Harry vor fi invitate. In prezent, fac…

- Inelul de logodna care a facut-o pe Meghan Markle mai celebra decat era a fost dat uitarii, la ultima aparitie in public a cuplului. Bruneta a purtat alte inele care i-au facut pe critici sa ii desfiinteze stilul.

- Chiar daca toți ochii sunt ațintiți asupra inelului ei de logodna de fiecare data cand apare in public, la o privire mai atenta observam ca Meghan Markle poarta trei inele pe cealalta mana. Experții in tradițiille regale spun ca acest detaliu nu este deloc intamplator, ci are o semnificație aparte.…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, a petrecut sarbatorile de iarna in casa Familiei Regale. Meghan Markle (36 de ani), care urmeaza sa devina sotia Printului Harry in aceasta primavara, a trebuit sa onoreze traditia darurilor haioase de Craciun, pe care membriii familiei regale si le ofera intre…

- Dupa ce au mers impreuna cu toți membrii Familiei Regale Britanice la biserica in ziua de Craciun, iata ca acum, la doua saptamani de la eveniment, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au participat la cel de-al doilea angajament public de cand și-au anuțat logodna. Astazi, cuplul regal a fost…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii Domnului a reginei Elisabeta a II-a si a printului Philip la Sandringham, familia regala britanica organizeaza celebra vanatoare de Craciun. Dar in acest an, aceasta traditie este oarecum bulversata, ca multe altele,…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Regina Spaniei, verisoara primara a Regelui Mihai, dar si Printul Charles, a carui mama, Regina Elisabeta a IIa, este verisoara de gradul III cu fostul suveran al Romaniei se numara printre reprezentantii Familiilor Regale participante la funerariile Regelui. O lista a Majestatilor si Altetelor Lor…

- Ducii de Cambridge, Prințul Charles și soția sa, Ducesa de Cornwall, dar și Prințul Harry, au luat parte la un eveniment in memoria celor 71 de victime din teribilul incident de la Grenfell Tower. Acolo, au fost zarite și cantareața Adele și actrița Carey Mulligan, care au dat o mana de ajutor in seara…

- Inaintea ei au fost Kate Middleton, Camilla Parker-Bowles și chiar Diana Spencer. Niciuna dintre cele trei, insa, nu a avut parte de un asemenea ”favor” din partea Reginei Elibeta a II-a. Ei bine, anul acesta, monarhul britanic s-a hotarat sa rupa o tradiție de zeci de ani de dragul logodnicei Prințului…

- Proaspat logodita cu Prințul Harry, actrița Meghan Markle va petrece Craciunul cu Regina Elisabata a II-a și alți membri ai Familiei Regale. Anunțul a fost facut de Casa Regala a Marii Britanii, tradiționala adunare urmand sa aiba loc la Sandringham. La eveniment urmeaza sa participe și Ducele și Ducesa…