Insarcinata in 7 luni, Meghan Markle (37 ani), soția Prințului Harry (34 ani), incalca din nou protocolul regal, de data aceasta in ceea ce privește nașterea primului ei copil. Conform The Sun , Ducesa de Sussex și-ar fi angajat o moașa, dar și o specialista pentru suport moral, care o va ține de mana in timpul nașterii. Meghan Markle, o ducesa nonconformista Cu toate ca nu se știe exact cand va naște, Meghan Markle se pregatește intens pentru momentul in care va aduce pe lume primul ei copil. Ducesa, adepta a unui stil de viața sanatos, pasionata de yoga și adepta unei alimentații cat mai naturale,…