Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au primit o multime de daruri pentru copil, au intalnit un cuplu de ursi koala si s-au fotografiat in fata Operei din Sydney, marti, in timpul primei aparitii publice de la anuntul ca vor deveni parinti in primavara lui 2019, scrie AFP, potrivit news.ro.Ducii…

- Ziua de azi a fost una plina de insemnatate pentru noul cuplu regal, respectiv Meghan Markle și Prințul Harry. Ducii de Sussex au gazduit familiile victimelor din incendiul Grenfell, chiar in curtea Palatului...

- Ducii de Sussex au participat la WellChild Awards, unul dintre evenimentele de suflet ale Printului Harry, care este din 2007 presedinte onorific al organizatiei caritabile. Meghan Markle, care a fost prezenta pentru prima data la gala, s-a bucurat de toata atentia datorita atitudinii joviale, iar criticii…

- Meghan Markle si Printul Harry par a fi foarte concentrati pe problemele pe care fosta actrita le are cu familia ei, insa oricat de mult ar cauta solutii, Ducii de Sussex nu reusesc sa gaseasca o rezolvare. Jurnalistii de la Entertainment Tonight au luat legatura cu o persoana apropiata familiei regale…