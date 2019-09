Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, in varsta de 19 ani, locul 15 WTA, a castigat turneul de grand slam US Open, invingand-o in finala pe americanca Serena Williams, numarul 8 mondial. Andreescu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, intr-o ora si 39 de minute, sub privirile…

- Sportiva canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in premiera in finala unui turneu de Grand Slam, ea ajungand in ultimul act la US Open, unde o va infrunta pe Serena Williams. Bianca, in varsta de 19 ani, s-a impus in semifinale in fata elvetiencei Belinda Bencic, scor 7-6, 7-5, dupa…

- Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului de Grand Slam US Open, dupa ce a invins-o pe jucatoarea din Elvetia, Belinda Bencic, cu scorul de 7-6, 7-5, dupa doua ore si 15 minute de joc.Sportiva de origine romana, prima reprezentanta a Canadei care se califica in finala feminina de…

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…

- Meghan Markle si Kate Middleton vor participa, astazi, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) si Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA), potrivit Mediafax. Aceasta nu va fi pentru prima data cand Kate Middleton si Meghan Markle urmaresc impreuna un meci…

- Meghan Markle și Kate Middleton vor participa, sambata, 13 iulie, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA).Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Aceasta…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Wimbledon, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Julia Goerges, intr-o partida disputata sambata potrivit Agerpres. Cele doua jucatoare s-au intalnit si anul trecut…