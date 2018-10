Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Kensington a anunțat luni (15 octombrie) ca Meghan Markle este insarcinata cu primul copil. Ducesa de Sussex ii va oferi un copil prințului Harry in primavara anului viitor. In aceasta perioada, Meghan se afla impreuna cu soțul ei intr-un turneu regal de 16 zile in regiunea Pacificului, care…

- Meghan Markle urmeaza sa aduca pe lume primul ei copil, in primavara, potrivit surse de la Palatul Kensington. Intr-un comunicat de presa, Palatul Kensington a declarat: "Altetele Regale, Ducele si Ducesa de Sussex au placerea sa va anunte ca Ducesa de Sussrx asteapta nasterea unui copil in…

- Culori discrete, rochii lungi si decolteuri caste: dupa casatoria ei in luna mai cu printul Harry, Meghan, care implineste sambata varsta de 37 de ani, a adoptat aspectul clasic al unei ducese, fara sa renunte insa complet la o tusa de fantezie, fapt ce reaminteste trecutul ei de actrita pasionata…

- Meghan Markle, care s-a casatorit cu Prințul William pe 19 mai, reușește sa se mențina intr-o forma fizica de invidiat, iar acest lucru se datoreaza, fara doar și poate, unui stil de viața sanatos.