Turistii au cheltuit peste 40 milioane de euro in statiunile din tara, de Revelion

Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei… [citeste mai departe]