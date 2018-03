Stiri pe aceeasi tema

- Nu a fost o surpriza pentru ea ca viața ei va fi rascolita, an cu an, atunci cand s-a casatorit cu Prințul William al Marii Britanii. Au aparut in presa fotografii cu ea defiland intr-un outfit revelator in timpul facultații, altele surprinse in timp ce facea topless intr-o vacanța, iar acum un video…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Familia regala din Serbia are un nou membru. Printesa Danica Karagheorghevici a nascut un baietel. Micul print, care s-a nascut la un spital din Belgrad, va purta numele de Stefan.Este primul baiat al dinastiei nascut in Serbia in ultimii 90 de ani.

- Prinții William și Harry, impreuna cu Kate și Meghan au participat pentru prima data impreuna la un eveniment public. Au mers la forumul anual al Fundației Regale pe care o patroneaza cei doi prinți și ducesa de Cambridge.

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina.…

- Regina Maxima și Regele Willem-Alexander al Olandei au plecat alaturi de cele trei fete ale lor in vacanța anuala din Lech, Austria. De acolo ne-au bucurat și pe noi cu o ședința foto atipica, realizata chiar in varful munților, unde panorama era spectaculoasa. Tabloul de familie perfect. Simpatici…

- La doi ani de la depunerea in Parlament a initiativei civice de modificare a Constitutiei, alaturi de 3 milioane de semnaturi, sustinatorii familiei traditionale vor primi o veste buna: referendumul urmeaza sa aiba loc in luna aprilie sau mai 2018.Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017,…

- Kate Middleton este o prezența foarte placuta, iar tenul ei iese repede in evidența! Asta pentru ca se ingrijește zilnic de el. Terapeutul in frumusete al Ducesei de Cambridge a dezvaluit cateva dintre trucurile la care apeleaza ca sa aiba un ten curat, luminos, fara riduri si o piele fina. Deborah…

- Pregatirile de nunta sunt pe cale sa se incheie la Palatul Kensington. Prințul Harry și Meghan Markle se pregatesc de marele eveniment ce urmeaza sa aiba loc in luna mai, insa acestia nu au prea multa liniste. Au devenit tinta teroristilor!

- Ultima aparitie in public a Ducesei de Cambridge i-a atras o multime de critici din partea femeilor celebre de la Hollywood si nu numai. Kate Middleton a fost aspru atentionata, pentru tinuta pe care a purtat-o, pe toate retelele de socializare.

- Zilele trecute a fost emis un raport cu privire la finanțele membrilor familiei regale britanice, din care reies informații interesante legate de averea lor individuala și felul in care iși gestioneaza venitul. Familia regala valoreaza 95 de miliarde de dolari! Conform celor incluse intr-un raport…

- Printul Henrik, sotul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei, a decedat marti noaptea, la varsta de 83 de ani, a anuntat casa regala daneza, intr-un comunicat preluat de DPA. Printul suferea de o afectiune pulmonara, pentru care a fost tratat din ianuarie la Rigshospitalet (spitalul regatului)…

- Titlul de „Ducesa de Cambridge” vine la pachet cu mai multe indatoriri oficiale! Printre acestea se numara și intreținerea relațiilor diplomatice cu diferite țari, motiv pentru care Kate l-a insoțit pe William in mai multe vizite oficiale de-a lungul celor șapte ani de casatorie. foto: arhiva OK!, Getty…

- Intalnire ca in povesti! Kate Middleton si Printul William s-au intalnit cu familia regala suedeza Se spune ca, dupa familia regala britanica, cea suedeza este, in prezent, cea mai celebra din lume, data fiind promovarea intensa in media de pretutindeni si dupa venirea pe lume a micilor mostenitori.…

- Daca alegerea vestimentara a lui Kate, de la gala de aseara, i-a dezamagit pe unii, la cea mai recenta ieșire in public Ducesa de Cambridge și-a luat cu siguranța revanșa. Și asta pentru ca ținuta ei a fost fara cusur, chiar contrastanta cu cea a suedezei! Ziua 2. Azi, Ducii de Cambridge au fost conduși…

- Desi nu a fost invitat la casatoria regala, Donald Trump a preferat sa ramana amabil in timpul acestui interviu acordat unui post de televiziune britanic. Discutand cu Piers Morgan, prezentatorul emisiunii "Good Morning Britain", duminica, presedintele american a avut o atitudine binevoitoare fata…

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De acu...

- Familia regala britanica se extinde pe zi ce trece. Pe langa faptul ca ducesa de Cambdrige se pregatește sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie, un alt membru al familiei regale a anunțat ca va naște tot in aprilie. Nu este vorba despre Meghan Markle, in ciuda zvonurilor aparute in publicațiile…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Nici bine n-a intrat in familia regala, ca Meghan Markle produce un scandal monstruos la Palat. Dupa ce a luat masa cu Regina Elisabeta, de Craciun, incalcandu-se de dragul ei o tradiție veche de sute de ani, Meghan se afla acum intre noua ei familie și vechea ei familie, care, se pare, au ajuns la…

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza regina Marii Britanii, iar acest lucru a reușit sa o infurie pe regina Elisabeta a II-a.

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Veste trista pentru familia regala a Romaniei. Dupa moartea regelui Mihai, aceasta trebuie sa elibereze Palatul Elisabeta. Principesa Margareta, care este succesoarea Regelui Mihai , care a incetat din viața in data de 5 decembrie 2017, are la dispoziție 60 de zile pentru a elibera palatul Elisabeta.…

- Familia regala britanica va plati pentru nunta, inslusiv ceremonia, muzica, florile si receptia, scrie BBC. Logodna celor doi a fost anuntata la inceputul lunii noiembrie. Cei doi au o relatie din iulie 2016. Intr-un interviu acordat Vanity Fair, Meghan Markle spunea, referindu-se la relatia cu printul…

- La mai bine de o luna de cand s-au logodit, reprezentantii Palatul Kensington au dezvaluit ziua in care Meghan Markle va deveni sotia Printului Harry. Nunta regala va avea loc pe 19 mai anul viitor, la Castelul Windsor. Data in care cei doi se vor casatori a starnit multa furie in Regatul Unit, anunta…

- Printului Harry si actrita americana Meghan Markle si-a anuntat logodna luna trecuta si a declarat ca se vor casatori la biserica Saint George, din Castelul Windstor, potrivit Mediafax. Familia regala va plati pentru ceremonie, inclusiv pentru servicii, muzica, aranjamente florale si receptie.…

- Prințul Harry și logodnica sa, actrița Meghan Markle, vor petrece Craciunul la Sandringham, alaturi de regina Elisabeta a II-a. Gestul este unul contrar protocolului regal care prevede ca cei doi ar putea petrece sarbatorile impreuna cu regina doar dupa ce s-au casatorit. Prințul Harry și logodnica…

- Ducele si Ducesa de Cambridge nu sunt vazuti niciodata tinandu-se de mana in public, spre deosebire de Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, care au aparut tinandu-se de mana si chiar facand gesturi tandru.

- Baimareanca Dana Lazar este una dintre cei care se pot considera norocosi sa-l fi intalnit pe Regele Mihai I. In timp ce se afla ca voluntar in Elvetia, a avut onoarea sa ia masa cu familia regala. Ea a primit o adevarata lectie de istorie la intalnirea cu familia regala.

- Monarhia britanica este cunoscuta pentru atitudinea sa referitoare la respectarea protocolului regal – iar regina Elizabeth nu face excepție. Dar cu toate astea, an de an monarhul britanic incalca tradiția in timpul pranzului din ziua de Carciun. Anul acesta s-a scris ca monarhul a fost de acord sa…

- Pe umerii lui Meghan Markle se afla o mare responsabilitate in acest moment, deoarece presa este cu ochii ațintiți și obiectivul fixat pe fiecare pas pe care-l face logodnica Prințului Harry. Cu toate ca este obișnuita cu ieșirile in public și cu acordarea interviurilor in calitate de actrița, de cand…

- Hotarat lucru, istoria familiei regale a Romaniei – cu toate capitolele sale, dintre 1866 pana in 1947 si chiar mai departe, pana azi – reprezinta de cativa ani un fragment foarte comercial al istoriei nationale. Iar aici termenul comercial nu are nimic peiorativ, ci el defineste mai curand interesul…

- Prințul Harry s-a intalnit cu fosta sa iubita, Cressida Bonas, in timpul unui concert caritabil ce a avut loc in Biserica St. Luke din Londra. Partea cea mai interesanta a situației spectaculoase este ca Prințul nu era insoțit, logodnica sa, Meghan Markle, aflandu-se in Los Angeles. Prințul Harry și…