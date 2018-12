„Cadou” de sărbători pentru oieri

Subvenţia de un leu pentru kilogramul de lână valorificat e, în sine, un sprijin bine-venit pentru crescătorii de oi. Numai că derularea programului... The post „Cadou” de sărbători pentru oieri appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]