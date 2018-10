Meghan Markle are o femeie drept bodyguard

Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-au imbracat Kate Middleton si Meghan Markle la nunta Printesei Eugenie Doua din cele mai asteptate prezente la nunta Printesei Eugenie au fost cu siguranta cele mai faimoase Ducese din lume, Kate Middleton si Meghan Markle. Sotiile Printilor William si Harry nu au dezamagit cu alegerile lor vestimentare.…

- Femeia se numește CONSTANTINESCU STELIANAși are 64 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Urlați și nu a mai revenit. Au fost demarate, imediat, toate activitațile procedurale, polițiștii efectuand investigații pentru gasirea persoanei in cauza. Aceasta are urmatoarele…

- Revista People intocmește in fiecare an un top al celor mai elegante femei de pe mapamond. De data aceasta, cea care s-a clasat pe primul loc al topului eleganței feminine este chiar Meghan Markle, ducesa de Sussex. Fosta actrita americana, in varsta de 37 de ani, a devansat la capitolul vestimentație…

- Care e mai influenta? Kate Middleton sau Meghan Markle? Kate Middleton a fost considerata un reper de eleganta inca din perioada in care era logodita cu Printul William. De un an, insa, Meghan Markle a acaparat atentia media prin prisma logodnei si a casatoriei cu Printul Harry. Stilul sa vestimentar…

- Kate Middleton "i Prin:ul William nu de:in custodia legalE a celor trei copii ai lor. Mai mult de atat, situa:ia va fi aceea"i "i in cazul Prin:ului Harry "i al lui Meghan Markle, atunci cand va veni vremea sE aibE copii.