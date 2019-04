Stiri pe aceeasi tema

- Angajații de la Kensington Palace i-au pus o noua porecla soției Prințului Harry al Marii Britanii. Meghan Markle, partenera de viața a Prințului Harry al Marii Britanii, s-a ales cu o noua porecla din partea personalului de la palat.

- Cum si-a ascuns sarcina Meghan Markle la vizita in Maroc Printul Harry si Meghan Marle au fost intr-o vizita oficiala in Maroc, acolo unde s-au intalnit cu Regele Mahommed VI la resedinta sa. Cum s-a imbracat Meghan Markle la Baby Shower in New York Daca Printul Harry a ales sa poarte un costum elegant…

- Ducesa de Sussex va naste in aprilie, anul acesta, iar pregatirile pentru marele eveniment sunt in toi. Desi nu se stiu prea multe detalii despre nastere, s-a aflat ca Meghan a angajat o ”doula”.

- }n ultimul timp, Meghan Markle a fost tot mai des in centrul aten:iei, din cauza numeroaselor scandaluri in care a fost implicatE. Din cauza acestora, Ducesa de Sussex are probleme grave legate de popularitate, iar Prin:ul Harry nu "tie cum sE-i mai sarE in ajutor.