Meghan Markle, soția Prințului Harry și Ducesa de Sussex, a adus pe lume primul ei copil, un baiețel. In cursul zilei de luni, 6 mai, Palatul Regal a anunțat faptul ca ducesa intrase in travaliu la primele ore ale zilei. Pana acum nu se știau detalii despre noul bebeluș regal, mulți crezand ca acesta s-a nascut deja. Soția Prințului Harry depașise deja termenul de 40 de saptamani cu aproape o saptamana. Anunțul a fost facut pe contul oficial de Instagram al Ducilor de Sussex. View this post on Instagram We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed…