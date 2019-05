Stiri pe aceeasi tema

- Unde va naste Meghan Markle si cand vom vedea bebelusul regal? Printul Harry si Meghan Markle vor ca nasterea primului lor copil sa fie cat mai privata cu putinta, dupa cum au anuntat chiar reprezentantii Casei Regale prin intermediul unui comunicat de presa. Cei doi vor anunta public nasterea copilului…

- Angajații de la Kensington Palace i-au pus o noua porecla soției Prințului Harry al Marii Britanii. Meghan Markle, partenera de viața a Prințului Harry al Marii Britanii, s-a ales cu o noua porecla din partea personalului de la palat.

- Cum si-a ascuns sarcina Meghan Markle la vizita in Maroc Printul Harry si Meghan Marle au fost intr-o vizita oficiala in Maroc, acolo unde s-au intalnit cu Regele Mahommed VI la resedinta sa. Cum s-a imbracat Meghan Markle la Baby Shower in New York Daca Printul Harry a ales sa poarte un costum elegant…

- Meghan Markle, ducesa de Sussex, se bucura de clipe emoționante. Bebelușul a mișcat in timpul unui eveniment la care Meghan a participat alaturi de soțul ei, Prințul Harry. Momentul special a fost...