- Marți, a aparut in presa un document intitulat „Planul Comun de Masuri pentru eficientizarea activitații de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, semnat in anul 2012, care instituia activitați de monitorizare și supraveghere asupra unor persoane fizice și societați comerciale care ar fi avut…

- Tot mai multe persoane se adreseaza la companiile de asigurari din tara noastra. Datele Biroului National de Statistica arata ca sumele brute incasate de institutii au crescut in anul trecut cu 4,5 procente fata de 2016.

- Miercuri, 14 martie 2018, la Consiliul Judetean Arges a avut loc semnarea de catre presedintele CJ Arges, Dan Manu, si directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Musat, a contractului de finantare pentru proiectul „Conservarea si ...

- Partidele din coalitia de guvernamant din Germania au semnat luni acordul care deschide calea formarii unui nou guvern condus de cancelarul Angela Merkel, punand astfel capat unui blocaj politic care a durat sase luni, informeaza DPA.Documentul de 177 de pagini a fost semnat de Merkel din…

- Administratia Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati a semnat contractul de finantare pentru ‘Elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati’, a declarat joi, directorul regiei Liviu Ciubrei. Potrivit sursei citate, contractul…

- Accenture, companie de IT&Software din Bucuresti, cauta IT-isti pentru biroul din Iasi. La Centrul de Dezvoltare iesean sunt asteptati sa lucreze cei care cunosc limba germana, pentru mai multe specializari: Resurse Umane, Social Media si Vanzari. Pentru cei care doresc sa lucreze in Call Center, Almaviva…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit ...

- Antreprenorii interesati sa-si perfectioneze tehnicile de vanzare online se pot inscrie gratuit la o noua serie de cinci cursuri online, sub forma de webinarii sustinute de specialisti din agentiile partenere Google. Cursurile dureaza o ora iar fiecare sesiune are alocate 20 de minute pentru intrebari…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a fost timp de doua secole un simbol al culturii americane de arme a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice inrautatite de toate lucrurile, un presedinte care a sustinut cu fermitate dreptul…

- FC Ufa a anuntat, joi seara, pe site-ul oficial, transferul lui Ionut Nedelcearu de la Dinamo, jucatorul semnand un contract pe trei ani si jumatate. Potrivit gruparii din Rusia, cu aceasta ocazie pentru prima data pe platforma clubului a fost transmisa live semnarea unui contract de catre un jucator.Ionut…

- "Numarul celor care vor fi inclusi in registrul Fiscului pentru split TVA ar putea sa creasca, urmare a faptului ca banii au fost redirectionati pentru alte debite, iar o intarziere de peste 60 de zile atrage introducerea contribuabilului in aceasta baza, a declarat marti Alex Milcev, partener, liderul…

- Simona Halep a plecat spre Qatar, acolo unde va participa la turneul de la Doha, și a confirmat ca a semnat cu Nike. Constanțeanca a semnat cu Nike un contract de 4 milioane de dolari pe an, valabil timp de 4 ani. ”Este cea mai buna decizie pe care o puteam lua.…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin…

- Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a spus, in finalul dezbaterii din PE, ca CE este aparatorul tratatelor si evalueaza situatia statului de drept in fiecare tara membra, exprimand ingrijorari atunci cand apar „probleme de sistem”. „Rolul Comisiei este de a indeplini obligatiile de aparator…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Anul trecut, Departamentul pentru Situații de Urgența semna cu Televiziunea Romana protocolul de colaborare care prevede informarea populației in situații de urgența, dar și emisiuni de educare pentru ca oamenii sa poata face fața unor dezastre. Astfel, in cazul unor situații de urgența generate de…

- Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in urma cu un an, cand astronomii au dezvaluit ca include mai multe planete ca Pamantul. Toate cele sapte planete sunt stancoase sau telurice, ca Pamantul, apa reprezentand pana la 5% din masa acestora. Prin comparatie, oceanele…

- Aleșii locali din Sadova, satul natal al președintelui Igor Dodon, au adoptat o declarație prin care condamna propaganda unionista desfașurata in citeva localitați, comunica NOI.md. Gestul consilierilor locali a fost salutat de catre șeful statului, care și-a exprimat convingerea ca și alte localitați le…

- Primaria Capitalei transmite site-urilor de vanzari ca tranzactionarea licentelor de taxi este ilegala si se sanctioneaza conform legii, precizand ca vor fi luate masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi. …

- International Fotball Association Board, unicul for cu putere decizionala in schimbarea regulilor jocului, va decide in reuniunea programata pe 3 martie la Zurich daca sistemul de asistenta video pentru arbitri (VAR) va fi utilizat la turneul final al CM 2018 din Rusia, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Constructorul italian de masini sportive a vandut anul trecut aproape 8400 de unitati, cu 384 mai multe decat in 2016.A rezultat astfel o crestere peste asteptari a profitului net, de 34%, pana la 537 de milioane de euro, potrivit AFP.

- Grupul format din 98 de mame, care care reclama corupție, incompetența și rele tratamente in sistemul medical perinatal nu a primit nici pana astazi un raspuns din partea Guvernului. Deși petiționarele i-au cerut premierului Pavel Filip sa intervina pentru a stopa abuzurile la scara larga, șeful Executivului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 30 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Specializat Mures a doamnei Piroska Hegyi ndash; pensionare; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Targu Carbunesti…

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Dupa cateva zile de greva, sindicalistii de pe platforma siderurgica au cedat si au semnat Contractul Colectiv de Munca dupa cum a vrut patronatul. Vineri, 26 ianuarie 2018, administratia combinatului transmite victoria:“ArcelorMittal Galati anunta ca partenerii sociali au semnat Contractul Colectiv…

- Suntem in continua mișcare, de dimineața și pana seara tarziu, iar programul incarcat nu ne mai lasa prea mult timp pentru rasfaț și relaxare. Poate ca tocmai de aceea suntem mereu interesate de noutați, mai ales de cele care promit cele mai bune rezultate, in cel mai scurt timp! Ten curat, catifelat…

- Un nou contract cadru care va reglementa condițiile in care se va acorda asisteța medicala in Romania, dar și medicamentele și dispozitivele medicale, a fost publicat, marți de Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Turcia a semnat un contract cu Rusia pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, a anuntat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, adaugand ca este a doua tara din NATO care va detine astfel de sisteme, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Noi reglementari pentru centrele de ingrijiri paliative Foto: Arhiva/ captura video. Numarul de bolnavi incurabili din România a crescut în ultimele decenii, dar sistemul de sanatate nu este pregatit sa le acorde asistenta medicala specializata - se arata în nota de fundamentare…

- China iși pregatește atent teritoriul in Romania. Un gigant mondial ce ocupa locul patru in topul Fortune 500 și a consemnat in anul 2016, ultimul pentru care exista date oficiale, venituri totale de 262,5 miliarde de dolari și un profit net de 1,87 miliarde de dolari, vine in Romania.Conform…

- COMUNICAT DE PRESA Președintele Consiliului Județean Dambovița, Alexandru Oprea, a semnat astazi, 19 ianuarie 2018, contractul privind prestarea de Post-ul CJD a semnat contractul pentru documentația tehnica privind modernizarea unui drum interjudețean de 62 de km apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a fost difuzat, live, inclusiv la postul de radio Europa FM, dar ascultarorii postului nu au mai prins finalul acestui discurs, pentru ca pauzele lungi in vorbirea presedintelui au declansat sistemul de siguranta…

- BMW a lansat campania de promovare X2 Holo Experience. Prin intermediul ochelarilor de realitate augmentata, clienții pot interacționa cu holograma noului X2. Sistemul dezvoltat in colaborare cu Microsoft poate fi testat și in Romania.

- CSU a anuntat, miercuri, pe site-ul oficial, ca a obtinut transferul lui Alexandru Mitrita de la Pescara, jucatorul semnand un contract valabil pana in vara anului 2021."Sunt fericit si mandru!”, a declarat Mitrita dupa semnarea contractului. In prima parte a acestui sezon, Mitrita a jucat…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au revenit, vineri, cu precizari legate de documentul prezentat de ministrul Carmen Dan, joi seara, ce reprezinta acordul dat de șeful Direcției Generale Anticorupție (DGA), chestorul Catalin Ionița, de preluare a conducerii Poliției Romane. “Referitor…

- Porsche a inregistrat inca un an cu vanzari record, dupa ce a livrat peste 246.000 de mașini catre clienții sai, in 2017. Porsche Macan a fost cel mai bine vandut model al constructorului german.

- Premierul Mihai Tudose a negat miercuri, in direct la Antena 3, ca acționeaza dupa cum spune sistemul, susținand ca singura relație pe care o are cu serviciile de forța este una instituționala.

- Dinamo a bifat primul transfer al iernii, mijlocașul croat Ivan Pesici, adus de la Hajduk Split. Clubul alb-roșu a anunțat pe contul de Facebook ca a ajuns la un acord cu mijlocașul lateral de 25 de ani, iar acesta a semnat un contract pe 1 și jumatate, pana in 2020. "FC Dinamo București și clubul croat…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- "Eu nu cred ca pot fi comparate legile justitiei - legi dintr-un domeniu fundamental - cu un porc. Parerea mea... Imi cer scuze", a spus Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa. De asemenea, Dragnea a fost intrebat cum comenteaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea…

- CSM Poli Iasi a anuntat, duminica, pe site-ul oficial, ca a obtinut serviciile mijlocasului Bogdan Gavrila, acesta semnand un contract valabil doi ani si jumatate.Bogdan Gavrila a evoluat de-a lungul carierei la Chindia Targoviste, Otelul Galati, Dinamo Bucuresti (unde a lucrat sub comanda…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale ...

- „Cine poate intelege mai bine suferinta decat cel care trece prin ea?”, spune Andreea Nichita. Tanara a reusit sa promveze in acest an examenul de rezidentiat si a dovedit tuturor ca visele pot deveni realitate.

- Grupul Alphabet a mutat 15,9 miliarde euro intr-o entitate din paradisul fiscal Bermuda, reusind in acest fel sa plateasca per total impozite cu cateva miliarde de euro mai mici, arata documente ale autoritatilor fiscale olandeze, citate de Bloomberg. Google, dar si alte mari companii americane, se…

- Eveline Cismaru, tanara care a spart sistemul de securitate al Poliției din Washington, publica poze provocatoare pe Facebook. Ea a fost arestata, alaturi de Mihai Alexandru Isvanca, pe 15 decembrie, la București, in cadrul unei operațiuni care viza mai mulți hackeri romani. Mihai Alexandru Isvanca…