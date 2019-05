Megascandal in casa SRI

Megascandal în casa SRI - ANALIZĂ Pentru moment, un dosar dinamita este redeschis de catre Direcția Naționala Anticorupție. Ca rezultat al unei infernale presiuni facute in urma dezvaluirilor Antena 3. Dosarul, dosit pana acum tot de catre DNA, conform caruia in sediul SRI omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a dat o mita de 500.000 de euro partidului politic UNPR, condus de Gabriel Oprea. DNA redeschide dosarul pentru a-l inchide la loc. CITEȘTE ȘI: Trei idei pentru un mic dejun sanatos si satios: Ce contine gustarea care combate tristetea CITEȘTE ȘI: Trei idei pentru un mic dejun sanatos si satios: Ce contine gustarea care combate tristetea Nici nu poate exista o demonstrație mai buna asupra modului in care funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

