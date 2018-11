Stiri pe aceeasi tema

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, nu a ramas indiferent la dispariția fostului mare international Ilie Balaci. Oficialul FIFA a trimis o scrisoare catre Federația Romana de Fotbal, unde și-a exprimat regretul. Fosta legenda a fotbalului romanesc s-a stins din viața la 62 de ani, scrie Mediafax.“Va…

- Dupa sase ani de relatie si trei luni de la logodna, supermodelul international Karlie Kloss si iubitul Joshua Kushner, un om de afaceri de succes, au mers impreuna la altar. Ceremonia a avut loc ieri, in New York.

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au motivat decizia data in dosarul in care fosta contabila a Gradinitei "ABCldquo; din Constanta, structura a Scolii Gimnaziale nr. 28 "Dan Barbilianldquo; Constanta, a fost acuzata de delapidare. Pe data de 25 iulie, judecatorii constanteni au dispus schimbarea…

- Fosta glorie a fotbalului mondial Diego Maradona, 57 de ani, a fost numit la inceputul verii presedinte al celor de la Dinamo Brest din Belarus. De atunci, fostul mare jucator al nationalei Argentinei sau al lui Napoli s-a "remarcat" prin gesturi socante.

- Un barbat din Indonezia i-a platit fostei soții, in urma procedurii de divorț, despagubiri de peste 10.000 de euro. El a adus banii sub forma de marunțiș, depunand in fața instanței 13 saci de panza plini cu 890 de kilograme de monede, scrie AFP, citat de Agerpres . Pentru a plati despagubirile la care…