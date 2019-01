Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul bursier pan-european Euronext a lansat luni oficial o oferta de 729 de milioane de dolari in numerar pentru preluarea Bursei norvegiene, la cateva ore dupa ce Consiliul de Administratie al Oslo Bors anuntase ca a gasit oferte alternative, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Compania Newmont Mining Corp a anuntat luni ca va cumpara rivalul Goldcorp Inc, intr-o tranzactie de 10 miliarde de dolari, care va duce la aparitia celui mai mare producator de aur din lume, relateaza Reuters.

- Doua companii americane producatoare de medicamente au anunțat ca vor sa fuzioneze, iar tranzacția propusa va fi una record in domeniu, 74 miliarde dolari, scrie BBC. Cele doua companii sunt Bristol-Myers Squibb și Celgene și ambele spera ca fuziunea sa le rezolve o mare parte dintre problemele din…

- Presedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a afirmat joi ca veniturile gigantului chinez ar urma sa inregistreze anul acesta un avans de 21%, la 108,5 miliarde de dolari, transmit Xinhua si Reuters, potrivit Agerpres. Compania a obtinut 26 de contracte pentru ...

- Johnson & Johnson (J&J) nu a reusit sa convinga un judecator din Missouri sa respinga un verdict care acorda o suma de record de 4,69 de miliarde de dolari unor 22 de femei care au acuzat compania ca s-au imbolnavit de cancer ovarian din cauza azbestului din pudra de talc Baby Powder si alte…

- Producatorul italian de ciocolata Ferrero este interesat sa achizitioneze divizia internationala a Campbell Soup, care include brandul de biscuiti Arnott, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, conform Agerpres. Grupul italian este consiliat in aceasta afacere…

- Nexstar Media Group a convenit preluarea Tribune Media pentru aproximativ 4,1 miliarde de dolari, o tranzactie prin care va fi creat cel mai mare operator de posturi locale de televiziune din Statele Unite, au declarat duminica persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.Achizitia ar avea…

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…