Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Un drum care era necesar prinde, usor, contur. Este vorba despre o sosea care sa lege autostrada Arad-Timișoara de DN 69, drumul national care leaga cele doua orase. Acest proiect a fost adus in discutie de ceva vreme, dar Ministerul Transporturilor a reusit doar acum sa faca primii…

- Dupa ce un copil a murit cazand in fosa septica din curtea școlii Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, intrunit in sedinta extraordinara in cursul zilei de marti, 16 aprilie, a luat decizia destituirii imediate a directorului Scolii Profesionale Braesti, unitate de invatamant…

- In ultimul trimestru din 2017, veniturile medii ale unei gospodarii au fost de 3.569 lei, iar cheltuielile - de 3.061 lei pe luna, scrie news.ro. In ultimul trimestru al anului trecut, veniturile medii lunare au reprezentat, in termeni nominali, 4.608 lei pe gospodarie si 1.772 lei pe persoana.…

- La acest scrutin va fi folosit Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal (SIMPV). Astazi, 2 aprilie a.c., la sediul MAI, a avut loc prima ședința a Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor pentru membrii…

- Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), o societate pe acțiuni deținuta de guvern care va reuni acțiunile statului la cele mai mari 28 de companii publice sau cu capital parțial public. Printre…

- Moment neașteptat pentru concurenții din Asia Express. Dupa ce Cosmin Seleși s-a accidentat și n-a mai putut continua in concurs, Șerban Copoț s-a vazut nevoit sa renunțe. Surpriza, insa! Echipa emisiunii a gasit un nou coechipier, George Vintila, astfel ca o echipa revine in competiția Asia Express.

- Veste buna pentru angajatii RASP. Salariile ar urma sa fie majorate. Surse Ph-online.ro ne-au informat ca directorul Regiei, Raul Petrescu, va solicita Primariei Ploiesti cresterea salariilor angajatilor. Proiectul ar urma sa fie supus la vot in Consiliul Local in perioada imediat urmatoare. Vom reveni…

- Disperați, au ieșit in strada, pentru ca in buget, nu au fost alocate și fonduri pentru indemnizații, și salariile asistenților personali, care au grija, de cei cu probleme. Banii ar urma sa vina, de la autoritațile locale, dar oamenii se tem ca primariile, in special cele din zonele sarace, vor avea…