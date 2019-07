Mega-scandal în Marea Britanie - Poliția somează presa să nu publice nimic din documentele guvernamentale confidențiale ajunse la jurnaliști Mai mulți politicieni britanici au criticat Poliția metropolitana de la Londra care a avertizat jurnaliștii ca risca sa fie inculpați daca publica documente guvernamentale confidențiale, pe fondul scandalului provocat de divulgarea unor rapoarte confidențiale scrise de ambasadorul britanic in SUA. Vezi și: Poliția l-a identificat pe autorul divulgarii unor rapoarte scrise de ambasadorul britanic in SUA (surse) In cadrul anchetei privind note diplomatice confidențiale scrise de ambasadorul britanic in SUA, care au fost divulgate presei, Poliția metropolitana din Londra a avertizat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

