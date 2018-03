Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți, informeaza pressalert.ro. In paralel, polițiștii…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, la PTF Negru Voda – Kardam, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere al Garzii de Coasta si din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna…

- Timișoara este sub zapada, iar firmele care se ocupa cu deszapezirea orașului sunt depașite, fapt recunoscut și de primarul Nicolae Robu. In acest timp, edilul-șef le dedica melodii haterilor, se cearta cu jurnaliștii și se razboiește cu fostul primar. Așa sta situația in orașul care in anul 2021 este…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- ”Bufnițele” au pregatit un nou eveniment special, programat miercuri, 14 martie, de la ora 18.30. Vintila Mihailescu vine sa le povesteasca timișorenilor despre eseul sau ”Hotel Ambos Mundos”. Invitați la aceasta intalnire vor fi Otilia Hedeșan și Victor Neumann. In ”Hotel Ambos Mundos.…

- Irak: 15 femei condamnate la moarte pentru ca fac parte din Statul Islamic. O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 15 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste,…

- Procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990” a inceput marți , 20 februarie. Au trecut 28 de ani de la uciderea a patru persoane, ranirea prin impușcare a altora trei, traumatizarea fizica și psihica a 1388 de participanți la manifestațiile din Piața Universitații. Ulterior, peste 600 de civili au fost…

- Turcia nu a emis inca autorizatia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea incepe sa construiasca sectiunea terestra a gazoductului TurkStream, ceea ce provoaca ingrijorari ca acest proiect de importanta strategica ar putea sa sufere intarzieri, au declarat pentru Reuters mai multe surse…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Patru traficanti tineri din Timis au reusit sa le ofere politistilor mari batai de cap. Dupa patru luni de urmariri, timp in care vindeau droguri in cluburile din vestul tarii, dar mai ales in Timisoara, au fost prinsi de politistii de la Crima Organizata.

- Toti acesti soferi de camion profesionisti lucrau la data comiterii faptelor pentru societatea romana Evitrans. Ei furau roti in timpul perioadei lor de odihna, le transportau apoi in Romania impreuna cu incarcatura lor, pentru a le revinde la preturi cuprinse intre 200 si 350 de euro bucata,…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Evaluarea activitatii politistilor de Imigrari din Vrancea in anul 2017 In cursul anului 2017, politistii Serviciul pentru Imigrari al judetului Vrancea au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 706 persoane, dintre care 458 din state terte si…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site -ul Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . Salariul…

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au depistat in zona de competenta 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineata, in jurul orei…

- In ultimele 24 de ore, in urma acțiunilor intreprinse, polițiștii de imigrari din municipiul București au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de aproape 30.000 de lei pe numele reprezentanților a 4 societați comerciale, pentru nerespectarea prevederilor OG 25/2014 privind incadrarea in munca…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Flavius Stoican, 41 de ani, a facut pentru GSP.ro o avancronica a primaverii 2018, analizand sansele la titlu, dar si la play-off ale echipei sale, Poli Iasi, pe care o vede surpriza sezonului. - Domnule Stoican, sunteti cu Poli Iasi pe locul 8, la 4 puncte de play-off. Ce v-ati propus pentru ultimele…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Romanii sunt din ce in ce mai interesati sa isi confectioneze singuri mobilierul din casa, iar acest lucru se observa in vanzarile in crestere ale retailerilor de bricolaj. „Se vand foarte bine panourile gata finisate din pal melaminat, pe care noi le debitam si le cantuim, in asa fel incat…

- Aflata la Timișoara, in scurta vacanța a PE, Grapini a transmis o declarație complexa. "Intenționam sa vin cu un mesaj pacificator, pentru ca e prea multa ura in jurul nostru, suntem atat de inverșunați, unii impotriva altora, incat ma mir ca mai rezista țara asta minunata, intr-o astfel de…

- Romania nu a fost și nici nu a devenit o ținta pentru brandurile puternice de lux. Ca volum și rulaj, nu vom ajunge prea curand sa ne comparam cu țari precum Franța, Germania, Italia sau Marea Britanie, unde luxul e la el acasa. Chiar și Turcia este departe de noi din acest punct de vedere, cu artere…

- Doi cetateni din Siria si Sudan au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic de migranti, dupa ce politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita i-au depistat in timp ce calauzeau sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, intentionand…

- USR "someaza" liderii coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, se arata intr-un comunicat al Uniunii transmis vineri AGERPRES.Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu…

- Revoluționarul Petrișor Morar le-a cerut consilierilor județeni prezenți in sala sa fie uniți și sa urmareasca interesele județului. „Nu reușim sa fim ceea ce am fost in 1989. In 1989, in Timișoara a fost unitate. Haideți sa incercam sa gandim ce este cel mai bine pentru județ. Daca…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- CEZ AS, cel mai mare producator de energie din statele foste comuniste din Uniunea Europeana, a primit aprobarea Comisiei antimonopol din Bulgaria pentru a-si vinde termocentrala din Varna companiei bulgare Sigda, transmite Reuters. CEZ, care isi vinde toate activele din Bulgaria, a acceptat luna…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…

- Estera Balog s-a nascut in Nasaud, in 12 octombrie 1988, insa a crescut departe de casa, tocmai in Germania, in sanul unei familii de nemți care a adoptat-o pe cand avea 2-3 ani. "Era necajita. Mama ei era atunci casatorita cu un barbat care a ajuns la inchisoare. Pentru cațiva ani buni. Și, in timp…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a fost invinsa de Cehia cu scorul de 28-27 (14-17), luni seara, la Leipzig, in optimi, dupa un gol primit in ultima secunda de joc. Tricolorele au pierdut…

- Herbert Muller, antrenorul roman nascut la Timișoara, care o pregatește pe cehoaica Iveta Luzumova la Thuringer, pariaza pe "naționala" Romaniei in duelul de luni din optimi cu Cehia. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Autoritațile naționale precum KBA din Germania sau RAR din Romania nu vor mai avea exclusivitate in privința așa-numitelor „omologari de tip”. Reprezentanții Comisiei Europene vor verifica aceste omologari și le pot chiar revoca.

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…