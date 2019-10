MEGA IMAGE, după accidentul din Ialomița: Am pierdut OPT COLEGI ”Anunțam cu regret faptul ca, in dimineața zilei de astazi, am pierdut opt colegi și alti șapte sunt raniti in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019. Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomița, accidentul a fost provocat de faptul ca, șoferul TIR-ului a intrat pe contrasens, intrand in plina coliziune cu microbuzul in care se aflau colegele noastre. Suntem alaturi de familiile indurerate și le vom sprijini in toate demersurile necesare.” scrie Mega Image, pe Facebook. Un accident frontal s-a produs in aceasta dimineața, in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

