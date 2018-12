Stiri pe aceeasi tema

- Vor avea un loc de munca acasa. Este vorba despre peste 200 de croitorese din Telenesti, unde un investitor turc va deschide o fabrica de textile. Anuntul a fost facut de primarul orasului in cadrul forumului Partidului Democrat din Moldova, care s-a desfasurat ieri la Telenesti.

- Decathlon, retailer european de articole sportive, a inaugurat pe 29 noiembrie 2018 un nou magazin in Bucuresti. Acesta este amplasat in incinta centrului comercial Veranda Mall, fiind cel de-al cincilea magazin din capitala si al douazeci si treilea...

- Victoria categorica cu CSM Bacau, 42 21 21 10 , de la Constanta, din etapa a zecea a Ligii Nationale, a fost antrenamentul perfect pentru echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud in perspectiva partidei de sambata, 17 noiembrie, din Suedia, cu Malmo, din prima mansa a turului trei preliminar al Cupei…

- Rețeaua de magazine Homelux se pregatește pentru inaugurarea unui nou magazin. Și este foarte probabil sa fie vorba despre cel din Ploiești, dupa indiciile lasate de reprezentanții cesteia, in ultimele saptamani, pe pagina de Facebook.

- Aproape un milion de copaci vor fi saditi in Moldova in urmatoarea saptamana. In cadrul campaniei "Impreuna plantam un viitor", zeci de oameni au iesit la actiunea de inverzire a plaiul. Campania a fost initiata de Partidul Democrat.

- Câțiva membrii ai Partidului Unitații Naționale au desfașurat azi un flashmob în fața sediului Curții Supreme de Justiție, acolo unde se examineaza dosarul fostului Traian Basescu vs. președintele R. Moldova, Igor Dodon, în care fostului președinte al României i-a fost retrasa…

- Procuratura Anticorupție anunța ieri într-un comunicat de presa ca decanul Facultarii de Drept ar fi luat mai multe tranșe de bani pentru care urma sa faciliteze susținere tezei de doctorat pentru doua persoane. Procuroriii nu dau nume, însa surse academice au declarat…