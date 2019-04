Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cancelarului Angela Merkel vede probleme la orizont pentru economia germana, dar alegatorii nu zaresc înca norii de furtuna, scrie Bloomberg.Acest lucru le da batai de cap autoritaților germane în ceea ce privește modul de abordare a riscurilor, fara a submina ritmul în…

- O fuziune intre Deutsche Bank si rivala sa Commerzbank ar putea avea ca rezultat pe termen lung concedierea a 30.000 de angajati, a afirmat Jan Duscheck, reprezentat al sindicatului Verdi si membru al Consiliului de supraveghere de la Deutsche Bank. Pe plan global cele doua banci au aproximativ…

- Deutsche Bank si Commerzbank au confirmat, duminica, faptul ca se afla in negocieri privind o posibila fuziune, un indiciu ca eforturile privind alaturarea celor mai mari creditori din Germania avanseaza, transmite Reuters. Anunţul a venit după întâlnirile separate ale managementului…

- Deutsche Bank și Commerzbank au confirmat, duminica, pentru prima data ca discuta despre o eventuala fuziune, indicand ca eforturile de a combina cei mai mari doi creditori din Germania caștiga teren, transmit Bloomberg și site-ul agenției de știri Reuters.Deutsche Bank a confirmat ca „este…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, are o istorie de 149 de ani. Gigantul bancar, care acum un deceniu se batea cu marile banci de investitii americane, a ajuns in mizerie, este penalizata in fiecare zi de investitori si de piete, iar autoritatile, in frunte cu Angela Merkel, cancelarul…

- Europa League iși desemneaza astazi echipele calificate in sferturile de finala. Primele 3 infruntari incep la ora 19:55 și sunt liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro. Tragerea la sorți pentru „sferturile" Europa League are loc vineri, de la ora 12:00. E urmata imediat de tragerea pentru „sferturile"…

- Ministrii de Finante din Uniunea Europeana vor discuta luni despre cum sa puna la punct un buget al tarilor care au facut trecerea la moneda unica, in ideea de a ajuta zona euro sa se integreze mai strans. Punctul de pornire il constituie un acord convenit in luna decembrie de liderii UE,…

- Deutsche Bank a raportat vineri un profit net de 341 milioane euro in 2018, acesta fiind primul rezultat pozitiv anul inregistrat de cea mai mare banca comerciala din Germania dupa 2014. Comparativ, in 2017, Deutsche Bank a inregistrat pierderi de 735 milioane euro, informeaza Reuters.…