- 28 de sportivi, dintre care o rezerva, si 27 de tehnicieni si oficiali vor reprezenta Romania la 6 sporturi, bob, schi (alpin, fond si sarituri), patinaj (viteza), biatlon, sanie si skeleton. Echipa Olimpica a Romaniei care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, programate in perioada…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- In fiecare reședința de județ din Romania a existat, sau inca mai exista, cate un complex comercial de mari dimensiuni moștenit de pe vremea comuniștilor. Așa-zise „Magazine Universale”erau niște Mall-uri avant la lettre care ieșeau in evidența in rețeaua comerțului de stat. Cladiri mari, pe cateva…

- Cercetarile se desfasoara pe raza a zece judete, precum si a Capitalei. In vizor sunt trei firme care au distribuit in Romania produse contrafacute ale unor marci de prestigiu din industria modei si industria cosmeticelor.

- La finele anului trecut, Irina Columbeanu, impreuna cu tatal ei, a mers in America pentru a-și vizita mama. Așa cum era de așteptat micuța a stat in casa Monicai și a petrecut timp cu ea. Chiar daca a incercat sa o faca sa se simta extraordinar, Monica a fost destul de zgarcita in cadouri. Monica Gabor…

- Dyomedica, o firma infiintata in urma cu 16 ani in Ploiesti, este pe lista celor trei companii care au castigat licitatia pentru a dota spitalele publice din Romania cu echipamente medicale, compania fiind selectata pentru a furniza 14 computere tomograf (CT) in valoare de 2,6 mil. euro. „Le importam…

- In așteptarea deciziei premierului Mihai Fifor cu privire la demiterea lui Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane a facut cateva declarații in exclusivitate pentru Libertatea. Scandalul declanșat de polițiștul pedofil Eugen Stan s-a lasat, pana acum cu zeci de cercetari ale agenților și ofițerilor care…

- Monica Gabor iși aniverseaza fiica, Irina, care implinește 11 ani. Vedeta a transmis una dintre cele mai emoționante declarații pentru moștenitoarea sa. Monica Gabor s-a bucurat de prezența fiice sale și a lui Irinel Columbeanu in America. Irina Columbeanu și-a petrecut sarbatorile de iarna in compania…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Angajatii WebDigital au lucrat in ultimul an si jumatate (17 luni) doar patru zile pe saptamana (lunea libera), iar conducerea firmei este multumita de rezultate, dar a decis ca in 2018 sa se lucreze program normal, de cinci zile pe saptamana,...

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Suprinzator, Irinel Columbeanu și Mr. Pink au multe puncte comune in modul de a privi lucrurile și se apreciaza reciproc. Ca și anul trecut, cei doi au avut o mica intalnire, de doar cateva minute Reticent in urma cu ceva ani privind identitatea lui Mr. Pink, Irinel Columbeanu s-a convins cu ochii lui…

- Ieri a fost ziua de nastere a Monicai Gabor. Desi a avut alaturi cele mai importante persoane din viata ei, printre care si fiica din casatoria cu Irinel Columbeanu, vedeta nu s-a putut bucura in totalitate. Desi a fost mult timp discreta cu viata ei privata alaturi de Mr. Pink, frumoasa romanca a dezvaluit…

- Anul acesta, Irina Columbeanu a petrecut sarbatorile de iarna departe de Romania, tocmai in America, unde locuiește mama sa, Monica Gabor. Fiica sa s-a bucurat de o vacanța pe cinste pe aceste taramuri indepartate, de altfel este deja obișnuita cu calatoriile in afara Romaniei, ba in Dubai unde sta…

- Irinel Columbeanu se afla in aceasta perioada in America. Afaceristul a mers acolo pentru a o duce pe Irina, fiica sa și a Monicai, la mama ei, dar și-a facut timp sa-și viziteze și vechi prieteni. Cei doi au ajuns la Los Angeles, iar pușțtoaica nu a stat mult pe ganduri și și-a luat mama, pe Monica…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emotie pentru fiica ei si a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale si a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relatie de mai multi ani cu omul…

- Monica Gabor a confirmat zvonurile potrivit fiul ei si al lui Mr. Pink. Fosta sotie a lui Irinel Columbeanu a facut primele declaratii despre cei doi copii ai sai, dezvaluind si o poza de familie.

- Potrivit unui apropiat al cuplului, Mr. Pink ar avea doi copii dintr-o relație anterioara. Irina Columbeanu l-a cunoscut pe Anthony, unul dintre aceștia. La mai bine de șase ani de cand se afla in Statele Unite, Monica Gabor pare sa-și vada visul cu ochii. O are alaturi de ea, momentan doar in vacanța,…

- Mircea Bravo, pe numele sau real Mircea Popa, este un tanar comediant din Cluj, in varsta de 30 de ani. Originar din Beclean, el a urmat cursurile Facultatii de Drept din Cluj, insa a renuntat la o cariera in avocatura pentru a se dedica unui hobby care l-a facut celebru in Romania.

- Irina Columbeanu a facut publica o inregistrare in care apare alaturi de un baiețel de origine asiatica pe care il numește fratele sau. Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink. La scurt timp dupa ce a…

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…

- Se intorsese falit din America, dar si-a revenit in Romania. Celebrul "Casanova de la MasterChef", Gabi Godeanu, s-a umplut de bani si si-a facut restaurant! Dupa ce a ajuns inapoi in Bucuresti, a reluat o afacere pe care o abandonase, o rotiserie in Colentina, iar lucrurile au evoluat. ( CITESTE SI:…

- Hibele din sistemul de la Metrorex continua sa apara dupa crima care a terifiat Romania. S-a demonstrat, in urma unei anchete jurnalistice facute inainte de tragedia de la metrou, ca siguranța calatorilor este inexistenta.

- Turdeanul Voicu Panzar, poreclit de presa mondena ”Ricky de Romania”, a ajuns in prim-planul vietii publice mondene dupa ce a ajuns soferul personal al Monicai Gabor, pe vremea cand aceasta era casatorita cu Irinel Columbeanu. Voicu Panzar facea parte si dintre manechinii preferati de celebrul designer…

- In decembrie 2015, intreaga lume vuia despre lansarea celui de-al saptelea episod din cea mai cunoscuta epopee spatiala: "Star Wars - The Force Awakens". Cu mic, cu mare, toti s-au strans in cinematografe pentru a vedea continuarea povestii din “RETURN OF THE JEDI” si in Romania. De 182 de ori a rulat…

- In urma scandalului imens in care este implicat, fostul preot Cristian Pomohaci s-a refugiat la Osorhei, in Bihor, locul in care a cantat asta-vara escortat de politisti (VEZI AICI TOATE DETALIILE) .A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive cu "barlogul" controversatului…

- Umba vorba prin targ demult ca Simon a vandut 75% din firma Maurer Imobiliare unui grup de investitori americani. Nimeni nu a suflat un cuvintel despre valoarea tranzactiei. Pana la urma, a rasuflat și aceasta informație: Pret total de vanzare – 60 milioane euro, platiti in doua transe de 30 milioane…

- Dupa ce a plecat din Romania, prin abdicare, la 30 decembrie 1947, Regele Mihai nu s-a mai bucurat de aceleasi privilegii in exil, fiind nevoit sa munceasca pentru a-si intretine familia si Casa Regala.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut imagini uluitoare cu Irinel Columbeanu, in timpul unei iesiri la mall. Milionarul pare sa-si fi pierdut farmecul de odinioara, comportamentul sau iscand legitime semne de intrebare.A ( CITESTE SI: Irinel Columbeanu a rupt tacerea despre relatia cu Monica…

- Fostul ministru de Interne Cristian David a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare de magistrații instanței supreme, dupa trei amanari. Judecatorii au decis și confiscarea sumei de 500.000 de euro ce a reprezentat mita primita.

- Naționala de rugby Under 20 a Romaniei s-a reunit in ultimul stagiu de pregatire al anului, la Izvorani, care va dura pana pe 10 decembrie, staff-ul echipei naționale selectand un numar de 32 de sportivi, informeaza FRR. Obiectivul acestui stagiu este testarea potențialului echipei…

- Top 300 Capital, cel mai longeviv si concludent barometru al mediului de afaceri privat din Romania, a prezentat o analiza a averilor din Romania. Insumate, averile celor mai bogati 300 de romani sunt estimate la 23 miliarde euro, cu 6,2% mai mult fața de nivelul inregistrat in ediția precedenta.…

- Mihai Onila, fostul component al trupei ”Axxa”, a trecut prin momente dramatice in urma cu un an, cand a pierdut-o pe cea mai draga fiinta din viata, fiica lui. Acum, solistul a trecut peste profunda durere si este tinut pe linia de putere doar de credinta. Credinta adanc inradacinata ca, de fapt, fiica…

- UPDATE ORA 20.46 Protestatarii, care s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei din capitala, au ajuns in jurul orei 20.30 la Piața Unirii. La Universitate, ei s-au oprit pentru câteva minute și au ținut un moment de reculegere în memoria celor care s-au jertfit…

- Societatea care a plecat cu banii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a intrat in faliment la scurt timp dupa ce a incasat sumele respective Drumul național proaspat „reparat” era in continuare plin de gropi, de parca fusese bombardat Neregulile grave la direcția regionala a Companiei Naționale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la Parlament, ca merge marti la DNA pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca procurorii anticoruptie instituie sechestru pe averea sa in vederea recuperarii prejudiciului in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este urmarit penal, relateaza Romania TV.Liviu…

- UPDATE 13:26 Dragnea: Voi merge la DNA. Probabil urmeaza sechestrul pe viata Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va merge la sediul DNA pentru a fi instiintat oficial despre sechestrul din dosarul Tel Drum, acuzand ca probabil "urmeaza sechestrul pe viata". …

- Romania a cucerit 13 medalii, dintre care 12 de aur si una de bronz, la Campionatul European de Fotbal-Tenis, care s-a disputat la Sala Polivalenta de la Izvorani.Romania a ocupat locul 1 in probele de dublu si triplu masculin seniori, dublu, triplu si simplu feminin senioare si la juniori,…

- Monica Gabor si Irinel Columbeanu au avut un mariaj de 5 ani, urmat de o despartire cu scandal. In prezent, fiica lor Irinuca, este crescuta de Irinel. Desi Monica si Irina traiesc departe una de cealalta, relatia lor este una speciala si incearca sa nu faca simtita distanta dintre ele. Acestea comunica…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anuntat ca intentioneaza sa realizeze o noua majorare de capital in valoare de circa 300 mil. euro pentru a profita de oportunitatile de investitii de pe pietele imobiliare din Polonia si Romania.