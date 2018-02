Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Contactat de CANCAN.ro, fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, un scandal monstru care a izbucnit in clanul Cordunenilor. Surse apropiate temutei familii sustin ca Ramona Corduneanu, sotia lui Adrian, zis "Beleaua" sau "Power", ar avea un iubit si ca ar fi parasit, temporar, domiciliul conjugal.…

- O unitate de 60 de militari moldoveni a plecat sâmbata la Babadag, în Dobrogea româneasca, pentru a participa în 11-17 februarie la un exercițiu militar multinațional cu participarea militarilor din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina si Statele Unite al Americii. …

- Tot mai multi moldoveni condamna semnarea declaratiilor simbolice de unire cu Romania, spunind ca primariile trebuie sa se ocupe de rezolvarea adevaratelor probleme si nicidecum sa faca jocul politic al unor partide. Persoanele intervievate de Noi.md spun ca isi doresc sa traiasca frumos si bine, doar…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Justitia romana pare a fi mai degraba oloaga decat oarba in raport cu membrii clanului Corduneanu. Nicio alta familie din Iasi nu are la activ atat de multe achitari in procesele intentate de procurori, chiar daca, uneori, capetele de acuzare au fost dintre cele mai grave. Greselile judiciare comise…

- A emigrat în Franța mai bine de zece ani, iar acum acorda asistența juridica românilor și basarabenilor stabiliți acolo. Zice ca în Occident oamenii se întreaba, cum e posibil ca într-un stat atât de mic sa se întâmple crime atât de mari împotriva…

- Primarul satului Sadova, localitatea de baștina a președintelui Igor Dodon, ar putea sa semneze declarația de Unire cu Romania, alaturi de celelalte noua sate care au deja semnat documentul simbol.„Eu am incredere in consatenii mei, sunt ferm convins ca cei care au votat deja astfel de declarații,…

- Inainte de Revolutie, unele nave straine au fost abandonate de echipaj, ca urmare a unor furtuni puternice in Marea Neagra, apoi au intrat in posesia statului roman. „Adevarul“ va spune povestea lor.

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Sotul artistei, Sorin Andrei, a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevarul despre eliminarea ei. ( CITESTE SI: Anda Adam, eliminata de la Exatlon! Cum a reactionat…

- Prezent la Iași, cu prilejul deschiderii oficiale a seriei de evenimente, din perioada 23-24 ianuarie 2018, dedicate campaniei naționale ”Alege oaia”, secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu, a facut un popas la Radio Iași, raspunzand astfel invitației de a aduce vești și de…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Caz incredibil intr-o inchisoare din Romania! Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova dupa ce a fost extradat din Anglia. Deținutul suferea de mai multe boli, iar familia si avocatii acestuia acuza ca tanarul nu a primit niciun fel de tratament, informeaza Romania…

- Deputații din partea Partidului Socialist au spus minciuni atunci cand au declarat ca au depus cerere de retragere a cetațenie romane. Autoritatea Naționala pentru Cetațenie (ANC) din Romania a confirmat acest lucru pentru Asociația Presei Independente din Moldova.

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- Sotia lui Ionel Ganea nu a depus, inca, actele de divort si nu este exclus sa acorde inca o sansa casniciei cu fostul fotbalist. Pe perioada sarbatorilor de iarna, Ganea a facut tot posibilul sa-si convinga sotia sa renunte la separare, iar femeia a promis ca va lua o decizie la inceputul lunii ianuarie.…

- Cunoscutul om de fotbal Constantin Zotta si-a scos amanta la masa inainte de Craciun, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Pana sa comande, cei doi au consultat minute in sir meniul, spre exasperarea ospatarului. Cuplul a dovedit, astfel, ca este foarte…

- Peste 74% dintre intreprizatorii romani ar putea ajunge la inchisoare in 2018 daca Guvernul va reintroduce raspunderea penala pentru neretinerea si neincasarea sau retinerea si neplata impozitelor si contributiilor. Ca sa afle ce parere au angajatorii despre modificarea Legii 241/2005 pe care…

- Ion Iliescu a ajuns la spital, din cauza problemelor la picior. Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns la spital, insoțit de soția sa, Nina Iliescu. Aceasta a explicat ca medicii i-au schimbat tratamentul la picior și i-au recomandat, inca o data, sa nu iasa din casa. De altfel, fostul șef al statului…

- Pentru funeraliile Regelui Mihai I, Casa Regala a desemnat Televiziunea Romana producator exclusiv, calitate in care TVR va asigura productia tuturor ceremoniilor, in colaborare cu Trinitas TV, punand la dispozitie semnalul TV pentru toate televiziunile interesate. Incepand de miercuri, 13…

- Bancherul rus Gherman Gorbunțov a fost audiat nu doar de PCCOCS în calitate de victima pe dosarul tentativei de omor, ci și în calitate de învinuit pe dosarele penale pornite în privința sa înainate ca bancherul sa fuga din R.Moldova. Potrivit unui raspuns pe care ni…

- Tanara de 16 ani din R. Moldova, care locuiește la Hancești, Ana Munteanu, este singura basarabeanca ce a ajuns in finalul concursului „Vocea Romaniei” de la „PRO TV”. Aceasta a fost votata și ieri de publicul din Romania și trimisa direct in finala. Ana Munteanu din echipa Smiley a cantat piesa „I'd…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB-ului, le-a dat veste proasta fanilor inaintea meciului cu Lugano. La partida cu elvetienii, vicecampioana va fi lipsita de aportul lui Denis Alibec, cel care a suferit o accidentare in meciul de campionat cu Juventus (4-0) si e in pericol sa nu mai joace in acest an…

- Indirect, FCSB a castigat o noua lupta cu Dinamo pentru un transfer. Ion Moldovan, fost antrenor la Dinamo, a dezvaluit ca Gabi Enache, acum la FCSB, a fost aproape de un transfer in "Stefan cel Mare" intr-o anumita perioada. In cele din urma, omul venit de la Astra a ajuns in curtea rivalilor,…

- GRAV… Lovitura de teatru in procesul de la Freiburg! Fratele si parintii femeii ucise la Endingen de catre huseanul Catalin Ciolpan au cerut ieri, in mod oficial, judecatoarei, sa o cheme in instanta pe sotia inculpatului, in prezent aflata in Romania. Rudele Carolinei G. sustin ca exista indicii potrivit…

- Barbat ucis de soție in Iași, in urma unui scandal sambata seara. Omul a fost incercat sa-și agreseze nevasta care l-a injunghiat mortal dintr-o singura lovitura. Femeia este acum audiata de polițiști. Crima infioratoare a avut loc intr-un cartier din Iași, dupa o cearta aprinsa. Un barbat i-a facut…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, considera ca R. Moldova poate sa se apropie de modelul Romaniei prin acțiuni concrete, care ar imbunatați viața fiecarui cetațean. Totuși, pentru ca R. Moldova și Romania sa fie mai aproape, ar trebui, in opinia Maiei Sandu, ca reprezentanții…

- Piata de amanet din Romania este dominata de firme din afara Capitalei. Jucatorul de top cu cea mai mare cifra de afaceri din domeniu are sediul central in Maramures, insa detine agentii in aproape toata tara. Retelele de amanet din Bucuresti nu incap nici macar in Top 3, care este completat de firme…

- Soția managerului Casei de Discuri Ijac a susținut zilele astea un concert extraordinar pentru romanii stabiliți in Tel Aviv. Interpreta de muzica populara a scris, pe pagina personala de socializare, cateva cuvinte despre modul in care a fost tratata de oamenii plecați sa munceasca acolo:…

- Astfel, au fost eliberați cinci deținuți condamnați pentru omir, opt condamnați pentru viol, 36 de persoane condamnate pentr talharie, 50 de condamnați pentru furt. Pana acum, aproximativ 1.300 de persoane condamnate au fost eliberate in baza recursului compensatoriu. Federația Sindicatelor din…

- Un deținut care fusese condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a ucis cu sange rece nu mai puțin de trei oameni, s-a infectat in mod intenționat cu HIV, pentru a fi lasat sa plece acasa. Barbatul este și varul unui alt ucigaș și violator in serie, care, la randul sau, a ingrozit Romania cu atrocitațile…

- Doi barbati sunt cautati de politisti, dupa ce au ucis sofer, iar pe sotia acestuia au ranit-o. Cei doi fusesera luati la „autostop” din orasul Slobozia, iar dupa ce i-au atacat cu cutitul pe cei doi soti au reusit sa fuga, pentru gasirea acestora fiind mobilizate numeroase forte de ordine Potrivit…

- A fost prins conducand fara permis, iar acum a venit momentul sa plateasca pentru asta. Judecatorii au emis o hotarare definitiva in cazul partenerului de scena al Mirabelei Dauer, care a fost condamnat la inchisoare! Ce-i drept, pedeapsa este cu suspendare, dar cantaretul are o intreaga lista de obligatii…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au admis azi cererea de transfer intr un penitenciar pe teritoriul Romaniei a unui imigrant roman din Italia, condamnat initial la inchisoare pe viata, pentru crima. Azi, instanta a recunoscut sentinta penala nr.790 2012 pronuntata la data de 04.11.2012 de Judecatorul…

- Imbracata dupa ultima moda, postari pline de stil dand dovada de mult bun gust, in rochite si pantofi de la cei mai mari designeri ai lumii si locatii spectaculoase. Asa arata viata ei! E greu sa tii pasul cu Andreea Visoiu... aproape imposibil! Odata cu venirea toamnei, tanara a ales sa bifeze si locatiile…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat ca nu este cercetat penal in Romania. El explica ca, de fapt, este vorba de o plangere adresata procurorilor romani de catre fostul om de afaceri Veaceslav Platon la adresa sa. De asemenea, democratul a mentionat ca in spatele acestei actiuni ar sta serviciile…

- Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, se arata convins ca plangerea lui Veaceslav Platon, depusa in Romania, este ghidata de serviciile speciale ale Federației Ruse. Intr-un interviu acordat in exclusivitate Ziarului NAȚIONAL, Vlad Plahotniuc afirma FSB ar fi suparat pe guvernarea…

- Pe Gheorghe Marmureanu il cunoaste toata lumea, dar putini stiu cum arata sotia expertului in cutremure. CANCAN.ro, site-ul nr, 1 din Romania , l-a intalnit pe fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului, la un targ de produse traditionale, alaturi de femeia care ii sta alaturi de mai bine…