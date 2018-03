Stiri pe aceeasi tema

- La Tribunalul București are loc un nou termen in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care sunt judecați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și alți foști demnitari.

- Aproximativ o suta de persoane au venit joi dimineata la Tribunalul Bucuresti, in calitate de parti civile, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", insa Ion Iliescu si ceilalti inculpati nu s-au prezentat la proces. Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries, a declarat ca Ion Iliescu…

- Toți candidații propuși pentru Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii au fost validați de comisiile juridice din Parlament fara a fi audiați, așa cum era programat, dupa ce presedintele comisiei juridice din Camera Deputaților, Eugen Nicolicea, a precizat ca grupurile parlamentare…

- PSD il propune in CNSAS pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei. Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmeaza sa fie validat miercuri, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza…

- Dosarul privind parcarile cu plata din Chisinau in care este vizat viceprimarul Capitalei Nistor Grozavu a fost trimis in judecata. Anuntul a fost facut, astazi, de procurorii anticoruptie care spun ca au incheiat urmarirea penala.

- Fostul director al firmei de efecte pirotehnice implicate in evenimentul tragic de la Clubul Colectiv, Cristian Nița, a primit o veste buna din partea magistraților Tribunalului București. Judecatorii și-au dat acordul pentru ca inculpatul sa poata parasi țara, pentru oi scurta perioada de timp. Acuzatul…

- Inaltei Curți i s-a solicitat de catre victimele Mineriadei din 13-15 iunie 1990 indisponibilizarea tuturor bunurilor celor ce se fac responsabili pentru infracțiunile contra umanitații care au avut loc in acele zile. In solicitare, Asociația 21 Decembrie 1989, parte vatamata in proces, a aratat…

- La o saptamana de cand Laura Codruta Kovesi prezentase raportul de activitate a DNA-ului pe anul trecut, procurorul general Augustin Lazar a trecut in revista principalele realizari ale Ministerului Public, din 2017. Incepand prin a spune ca in decursul anului trecut procurorii au avut de solutionat…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Judecatorii Tribunalului Prahova au luat o noua decizie in dosarul Petrotel Lukoil Instanta a dispus readministrarea probatoriului cu ascultarea inculpatilor anterior ascultati in cursul cercetarii judecatoresti si care consimt sa dea declaratie. "Dispune incunostintarea inculpatilor Bogdanov Andrey…

- Procesul Mineriadei din iunie 1990 a inceput, ieri, intr-o sala de sedinta neincapatoare de la Curtea Militara de Apel, fostul sef al SRI, Virgil Magureanu, fiind singurul inculpat care a venit in fata magistratilor. In dosar au fost trimisi in judecata pentru infractiuni contra umanitatii Ion Iliescu,…

- Senatul Universitatii Bucuresti ar urma sa ia in discutie miercuri cererea Asociatiei 21 Decembrie 1989 de punere la dispozitia Inaltei Curti a Aulei din Palatul Facultatii de Drept pentru desfasurarea procesului din dosarul Mineriadei din13-15 iunie.

- Un scandal a izbucnit marți dimineața la Curtea Militara de Apel București, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului ”Mineriada din 13-15 iunie 1990”, transmite Agerpres. Foto: Agerpres © Potrivit sursei citate, un barbat a leșinat…

- Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, Gelu Voican-Voiculescu sunt cateva dintre personajele triste ale istoriei contemporane a Romaniei. Prea mici pentru vremurile traite, mult prea legate de trecutul lor comunist si incapabile sa inteleaga mersul istoriei, aceste personaje au murdarit cu sange…

- Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel. Aici se desfasoara astazi prima infatisare in dosarul Mineriadei.

- Luni, la prima infatisare la instanta in dosarul Mineriadei, au avut loc incidente, zeci de oameni, parti vatamate in dosar, strangandu-se in curtea instantei din cauza lipsei de spatiu din sala de judecata. Unui barbat i s-a facut rau. Zeci de persoane, parti in dosar, au intrat in sala pentru prezenta,…

- Luni, la prima infatisare la instanta in dosarul Mineriadei, au avut loc incidente, zeci de oameni, parti vatamate in dosar, strangandu-se in curtea instantei din cauza lipsei de spatiu din sala de judecata. Unui barbat i s-a facut rau.

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Un barbat a leșinat la procesul „Mineriadei”, dupa ce un scandal a izbucnit la Curtea Militara de Apel București. Sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului „Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala, in care are loc procesul, a devenit neincapatoare, așa ca unii dintre…

- Condițiile de organizare vor duce la amanarea procesului Mineriadei, spun surse judiciare. Acestea au declarat, pentru Libertatea, ca dosarul Mineriadei se va amana din cauza condițiilor limitate de primire a partilor in sala de judecata pentru a asista la proces. La acest moment, spun sursele citate,…

- Un prim termen in dosarul “Mineriada din 13-15 iunie 1990” are loc, marți, in camera preliminara, la Curtea Militara de Apel București. In cauza, fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. Judecata…

- Procesul mineriadei la ICCJ Instanta Suprema începe, marti, procesul în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990. Acesta a fost trimis judecatorilor în vara trecuta, la 27 de ani de la evenimentele din Capitala. Procurorii militari i-au deferit justitiei pentru…

- Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care sunt judecati, printre altii, pentru infractiuni impotriva umanitatii Ion Iliescu si Petre Roman, are termen maine, la ora 9.00, in Camera preliminara.

- Fostul viceprimar și actual consilier local Ilie Birzu (PNL), alaturi de foștii consilieri George Bogatu (PSD) și Maricel Nechita (PNL) au devenit suspecți in dosarul Sport Club Bacau. Celor trei li s-a pus sechestru asiguratoriu pe o parte din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Execuția soților Ceaușescu, din 25 decembrie 1989, este obiectul unei cercetari penale, incepand din luna ianuarie a acestui an, dupa aproape 29 de ani. Este rezultatul demersurilor , intinse pe parcursul a 25 de ani, ale unui aradean, fost judecator, care, prin Asociația ”Erori Judiciare”, a incercat…

- DNA primește o lovitura uriașa in dosarul Tel Drum. Dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, Tel Drum a facut contestație,…

- Duminica, in sedinta Biroului Politic al PNL, Mara Mares, liderul organizatiei de tineret, i-a cerut fostului premier Petre Roman sa faca un pas in spate, in conditiile in care este trimis in judecata in dosarul Mineriadei. Presdintele PNL, Ludovic Orban, a fost de partea Marei Mares, au declarat surse…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au stabilit un nou termen pentru continuarea procedurii si discutarea raportului final in dosarul in care Hiparion Distribution SA a demarat procedura de intrare in insolventa.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, la sectia civila. Potrivit…

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- „Inculpatul Schwartzenberg Emilian, in cursul anului 2011, l-a ajutat pe Morgenstern Avraham, administrator unic al societatii Shapir Structures SRL, sa ii dea suma totala de 175.000 de euro lui Radu Stefan Mazare, primarul municipiului Constanta de la acea vreme, pentru ca acesta sa faca demersuri…

- Iata comunicatul DNA: "In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 734/VIII/3 din 30 mai 2016 și nr. 398/VIII/3 din 1 aprilie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata…

- Libertatea.ro a obținut in exclusivitate excepțiile depuse in procedura de camera preliminara la instanța suprema in dosarul Mineriadei iar o excepție inedita de la dosar este cea a fostului vicepreședinte al CPUN, Benedict Cazemir Ionescu, care spune judecatorului ca procurorii militari care au instrumentat…

- Primele trei luni ale anului vor fi marcate de confruntarilor din PSD. Contextul creat de modificarile aduse de Legile Justitiei e unul exploziv pentru partidul de guvernamant. La asta trebuie adaugate si convulsiile din economie generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…