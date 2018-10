Mega contracte pe cadavrul jurnalistului Jamal Khashoggi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.Comentariile…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Autoritatile turce cred ca o parte din corpul jurnalistului dizident saudit Jamal Khashoggi a fost scoasa din Turcia de catre una dintre garzile de corp ale printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed ben Salman, au declarat surse pentru publicatia Middle East Eye (MEE).

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, nu cunostea detaliile operatiunii care a rezultat cu moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit la Istanbul, a informa un oficial saudit familiar cu ancheta, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Nu…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6 citat…

