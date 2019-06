Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul francez Ferland Mendy, fundasul stanga al echipei de fotbal Olympique Lyon, a fost transferat la Real Madrid pentru 48 milioane euro, plus bonusuri care pot ajunge pana la 5 milioane euro, a anuntat marti seara clubul francez, citat de AFP. Jucatorul in varsta de 24 ani a sosit la Lyon…

- Disponibilitatea PAS și PPDA de a discuta cu Dmitri Kozak, emisarul lui Vladimir Putin, este o lingușeala a Maiei Sandu și a lui Andrei Nastase fața de Moscova. Jurnalistul român Victor Nichituș considera ca cei doi recunosc, de facto, suzeranitatea rusa în Republica Moldova. …

- O firma de arhitectura a propus înlocuirea acoperișului Catedralei Notre-Dame cu o piscina, iar altele au sugerat o sera, o terasa sau chiar o mica padure. Alții au sugerat o turla sub forma de piramida din cristal sau oțel inoxidabil. În timp ce Franța se pregatește sa lanseze o competiție…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns, miercuri, in Rusia, urmand sa se intalneasca joi cucu președintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, potrivit agenției oficiale nord-coreeana, KCNA. Kim Jong Un a ajuns in Rusia cu trenul și a oprit in gara Khasan. Liderul de la Phenian…

- Statul francez este "auto-asigurat" pentru Catedrala Notre-Dame din Paris, respectiv monumentul nu avea asigurare și se presupune ca iși acopera propriile costuri, a declarat purtatorul de cuvant al Consulatului francez din New York, citat de Market Watch.Franța deține Catedrala Notre-Dame,…

- Ministrii de externe din G7, grupul celor mai industrializate state din lume, s-au reunit vineri la Dinard, pe coasta bretona din vestul Frantei, pe o ploaie persistenta, pentru discutii axate pe combatarea inegalitatilor la nivel mondial, o intalnire de la care absenteaza insa secretarul de stat al…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a reafirmat luni, la Tbilissi, ca Georgia urmeaza sa adere la Alianta Nord-Atlantica, in pofida opozitiei Rusiei, relateaza AFP. "Cei 29 de aliati au spus clar ca Georgia va deveni membru NATO. Vom continua sa cooperam pentru a pregati aderarea georgiei…

- O curte de apel din Aix-en-Provence il mentine in arest pe un inginer iranian retinut la 2 februarue la Nisa, a carui extradare Statele Unite au cerut-o Frantei, acuzat de incalcarea embargoului american impus Iranului, relateaza AFP.Jalal Rohollahnejad, in varsta de 41 de ani, a fost retinut…