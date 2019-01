Stiri pe aceeasi tema

- Compania de servicii medicale private MedLife trece granita tarii si anunta prima tranzactie internationala: achizitionarea pachetului majoritar de 51% al grupului de companii Rozsakert Medical Center, din Ungaria.

- Compania de servicii medicale private Medlife, comtrolata de familia Marcu, a facut primul pas in afara granitelor si preluat pachetul majoritar de actiuni in Rozsakert Medical Center, in Ungaria, aceasta fiind prima tranzatie internationala derulata de grupul roman.

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, trece granița țarii și anunța prima tranzacție internaționala: achiziționarea pachetului majoritar de 51% al grupului de companii Rozsakert Medical Center, din Ungaria. Rozsakert Medical Center (RMC) este in top 10 operatori de servicii…

- Liderul pieței de servicii medicale private din Romania a facut noi achiziții in Craiova și Brașov, dar vrea sa investeasca și 4-5 milioane de euro in Ungaria. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania (simbol bursier M), a intrat „cu dreptul” in noul an. In cadrul politicii…

- La inceputul acestui an, ZF alaturi de Fundatia Ion Tiriac au lansat un proiect editorial, „Romani in afara granitelor“, cu scopul de a identifica si prezenta o comunitate de oameni care transmit un mesaj altfel despre Romania peste hotare. Unii dintre ei sunt plecati din tara de ani de zile, dar nu…

- Companii Sarbatorile de iarna cresc vanzarile magazinelor de jucarii cu peste 20% fata de o luna obisnuita Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Georgiana Mihalache astazi, 00:06 0 Jucariile educative, dar si cele care interactioneaza cu copiii sunt in topul listei de cumparaturi.…

- Retail&Agrobusiness Una din zece sticle de vin baute de romani provine din import. Italia tine capul de afis, urmata de Republica Moldova si Spania Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Cristina Rosca astazi, 00:05 2 Romanii consuma anual 4,3 milioane de hectolitri (430 de milioane…

- Un mediu juridic fiabil si accesul neingradit la piata UE raman printre cele mai bune atuuri ale regiunii pentru continuarea atragerii de investitii straine. Din acest motiv, nu ar fi intelept sa ignoram tensiunile est-vest, care s-au acumulat in UE, in ultimii cinci ani, potrivit Rador, care citeaza…