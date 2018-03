Medlife este campioana noilor companii private venite pe BVB. Investitorii in Digi inca asteapta sa isi recupereze banii

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a anuntat vineri ca a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliului Concurentei pentru achizitionarea Bancpost si ca estimeaza ca finalizarea tranzactiei va avea loc in prima jumatate a lunii aprilie 2018. Dupa finalizarea tranzactiei, BT va deveni…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti sunt subevaluate si au indicatori de performanta superiori celor din regiune, insa acestea pierd din atractivitate din cauza faptului ca managerii rareori poarta discutii cu actionarii si potentialii investitori, considera Bogdan Dragoi,…

- Actiunile Bancii Transilvania au o crestere de aproape 19% de la inceputul anului 2018, dar anuntul privind politica de dividend din profitul pe 2017 se lasa asteptat. Cu un randament mediu de 7-8% al dividendelor, estimat a fi platit anul acesta de companiile din indicele BET, bursa de…

- Administratorii dezvoltatorului imobiliar Practic Bucuresti, la care omul de afaceri Radu Dimofte este actionar majoritar, propun distribuirea de dividende in suma totala de 29,7 milioane lei, din profitul de 30,4 milioane lei aferent anului trecut. Propunerea va fi discutata la urmatoarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat un acord cu Expat Asset Management pentru licentierea indicelui BET-BK, care include 25 de companii de la Bucuresti, creat si administrat de BVB, care va fi folosit ca suport pentru ETF-ul Expat Romania BET-BK UCITS, tranzactionat la Sofia.…

- La Gala de Inaugurare a Anului Bursier 2018, Bursa de Valori București a acordat premii la 19 categorii, dintre care 4 au fost votate de public. Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a premiat, in cadrul evenimentului de Inaugurare a Noului an Bursier, care a avut loc la Ateneul Roman, castigatorii premiilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat, luni seara, 19 premii pentru anul 2017 mai multor companii si persoane care s-au remarcat pe piata de capital romaneasca, in cadrul inaugurarii anului bursier 2018. Astfel, premiul pentru compania anului 2017 pe piata de capital a fost acordat MedLife. Conform…

- In baza proiectelor de dezvoltare pe care le-au depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, un mare numar de companii din cele șapte județe din regiunea Sud Muntenia au primit fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Intre cele 159 de companii și unitați administrativ…

- Dupa o saptamana in care caderea bursei americane a tras in jos aproape toate pietele de actiuni, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a revenit luni cu o crestere puternica, in medie de 1,3%, investitorii acordant o atentie sporita si sezonului raportarilor financiare aflat in plina desfasurare in Romania.…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%.…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) incheie sedinta de tranzactionare de marti cu o atenuare vizibila a pierderilor inregistrate dupa deschidere, la fel ca majoritatea burselor externe care consemnasera corectii severe in prima parte a zilei si s-au redersat ulterior.

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Contribuabilii care vor depune doar in aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati in sistemul public de sanatate si in trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan. „Sigur ca este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Compania nationala de transport al gazelor, Transgaz, are in derulare, pana in anul 2026, un numar de noua proiecte de dezvoltare in valoare totala de 1,62 miliarde de euro, a declarat, luni, directorul general al companiei, Ion Sterian, cu ocazia evenimentului de aniversare a 10 ani de la listarea…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Proiectul de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii ar putea fi adoptat de Parlament in lunile mai - iunie, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cu prilejul aniversarii unui deceniu de la listarea…

- Indicele bursier american Dow Jones a scazut pentru a doua sedinta consecutiv cu aproape 1% in conditiile in care investitorii par agitati cu privire la publicarea datelor financiare ale Apple joi, dar si pe fondul temerii de apreciere a dobanzilor in SUA, cea mai mare economie la nivel mondial.…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- In acest an ar putea fi cateva listari importante pe Bursa de Valori Bucuresti, existand semnale in acest sens, a declarat pentru News.ro noul director general al BVB, Adrian Tanase, acesta subliniind ca investitorii sunt dispusi sa investeasca in economia Romaniei, insa este nevoie de un domeniu politic…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- TERGIVERSARI… Greu de tot isi afla dreptatea victimele hotilor de la Poganesti! De pilda, femeia care muncise pe branci, peste hotare, in agricultura, aducand acasa 3000 de euro, pe care hotii i-au furat chiar in noaptea in care a revenit in sat, duce si acum, la aproape 2 ani de la comiterea faptelor,…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti.

- Verestoy Attila, decedat miercuri la varsta de 63 de ani, avea in portofoliu actiuni la companii care au fost luate in vizor de stat pentru plata unor dividende suplimentare – Romgaz, Nuclearelectrica, Transelectrica si Transgaz, potrivit declaratiei de avere semnata in iulie 2017. Acest…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- ♦ Azomures a fost cea mai mare delistare a unei companii de la bursa din ultimii 10 ani ♦ Cand a iesit din ringul de tranzactionare, compania avea 247 mil. euro capitalizare ♦ Pe partea de listari, cea mai valoroasa companie in prezent este Romgaz, intrata in ringul bursei in 2013 ♦ Afacerile…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital. DIGI Communications a dat startul…

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Grupul petrolier OMV Petrom, pro­ducatorul si furnizorul de gaze naturale Romgaz Medias si Banca Transilvania au fost cele mai valoroase companii locale listate la Bursa de Valori Bucuresti in 2017, cu o capitalizare cumulata de aproape 37,5 de miliarde de lei. Cele mai mari zece companii…

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- MedlLife, liderul pietei de servicii medicale private, si-a majorat capitalul social printr-o emisiune de actiuni in valoare de 67,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei publicat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). 0 0 0 0 0 0

- ♦ Din indicele bursier BET companiile cu cel mai redus grad de indatorare sunt Conpet Ploiesti, Romgaz si Nuclearelectrica, toate controlate de stat. In contextul unei atentii tot mai sporite asupra evolutiei dobanzilor si a cresterii specatuloase a ROBOR-ului, companiile din indicele…

- Bursa de la Bucuresti a deschis tranzactiile de marti pe crestere, toti indicii fiind pe plus, la fel ca si actiunilor principalelor companii cotate. BET, indicele principal al BVB, inregistreaza un avans de 0,29%, la fel ca si BET-TR (care reflecta atat evolutia preturilor companiilor componente,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…