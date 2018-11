Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de servicii medicale private MedLife (M), companie care in iarna anului 2016 a spart gheata listarilor private la bursa romaneasca dupa o pauza de opt ani, a raportat pentru primele noua luni din 2018 afaceri de afaceri la nivel de grup de 579,3 milioane lei, in crestere cu 26% fata de aceeasi…

- Producatorul de miere Apidava din Blaj, inființat in urma cu 26 de ani de profesorul de fizica Victor Mates, a avut anul trecut afaceri de 47,8 mil. lei (10,5 mil. euro), in crestere cu 16,5% fata de anul anterior, potrivit Ziarului Financiar. Compania a avut anul trecut un profit net de 4,3 mil. lei…

- Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata materialelor izolante, estimeaza, la 10 ani de cand a intrat pe piata locala, o cifra de afaceri de peste 13 milioane de euro. Piata de vata minerala, pentru care reprezentantii companiei...

- Președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, a declarat luni, in deschiderea Forumului de Afaceri din cadrul Summitului celor Trei Mari, ca țarile organizatoare ale forumului pot fi „coloana vertebrala a convergenței UE”, iar Croația a venit la București cu 11 proiecte de cooperare, scrie Mediafax.„Putem…

- Cred ca inteleg prin ce trece doamna Dancila. M-am nimerit la un moment dat, cand eram student la Paris, la o bere cu un grup de cercetatori fizicieni cu care „am discutat“ vreo doua ore despre cuante, atomi, bosoni, gauri negre si alte lucruri cu care eu, student in stiinta politica si afaceri europene,…

- Executiile bugetare au aratat ca estimarile institutiilor de peste hotare nu au fost corecte, valorile anticipate de Executiv fiind cele valabile, a declarat joi ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, ca reactie la declaratia reprezentatului FMI in Romania privin evolutia unor indicatori economici.

- Omul de afaceri Dorin Mateiu, care in toamna anului trecut a vandut producatorii de mezeluri Elit și Vericom gigantului american Smithfield Foods, a inițiat un proiect imobiliar in vestul Capitalei, pregatind construcția unui complex rezidențial in spatele Cartierului Latin, scrie Profit.ro. Dorin Mateiu…

- Biofarm (BIO), companie farmaceutica controlata in proportie de 88% de trei societati de investitii financiare (SIF-uri), a raportat un profit net de 22,2 mil. lei in S1/2018, in crestere cu 7,6% fata de perioada similara din 2017, la afaceri de 83,3 mil. lei fata de 82,3 mil. lei in S1/2017.…