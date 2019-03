Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, ca cifra de afaceri și numar de clinici, a finalizat tranzacția de cumparare a pachetului majoritar de 51% de acțiuni al grupului de companii Rozsakert Medical Center, din Ungaria, arata un anunț publicat de Bursa de Valori București,…

- Cele mai importante 15 companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au incheiat sezonul raportarilor financiare anuale cu o crestere medie a cifrei de afaceri si a profitului de aproximativ 10%, urmarind trendul in general pozitiv al economiei...

- Furnizorul de servicii private de sanatate MedLife a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand o crestere de 29% fata de 2017, informeaza compania. La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33%…

- Valoarea tranzactiilor pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in saptamana 28 ianuarie - 1 februarie un salt de 74% fata de perioada precedenta, cele mai lichide titluri fiind cele ale Bancii Transilvania, BRD-GSG -...

- Prețul acțiunilor Bancii Transilvania s-a diminuat cu aproape 30%, in mare parte din cauza Ordonanței lacomiei 114/2018, iar al BRD cu 23,6%, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Trebuie remarcat ca am luat in considerare prețul de luni, 15 ianuarie, ora 11:50-12:00.…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au incheiat vineri, penultima zi de tranzacționare din acest an, in scadere, scrie mediafax.