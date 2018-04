Medlife a cumpărat Polisano MedLife anunta finalizarea tranzactiei de cumparare a pachetului integral de actiuni al diviziei de servicii medicale Polisano, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurentei. Noua structura MedLife la nivelul regiunii Transilvania este formata din cinci spitale mono si pluridisciplinare, sapte laboratoare de analize, opt clinici de mari dimensiuni care integreaza si departamente de imagistica medicala, doua maternitati, precum si un centru de fertilizare in vitro, scrie economica.net. “Suntem foarte multumiți sa anunțam incheierea acestei tranzacții. Din acest… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

- MedLife a finalizat achizitia diviziei de servicii medicale Polisano, companie din top 10 cei mai mari operatori de servicii medicale din Romania, ca urmare a aprobarii acesteia de catre Consiliul Concurentei, informeaza compania.

- MedLife, unul dintre liderii pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. 0 0 0 0 0 0

