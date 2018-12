Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a adresat o scrioare deschisa atat presedintelui Iohannis cat si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), care se va reuni, vineri, in sedinta. Oamenii de afaceri solicita discutarea Ordonantei Teodorovici, in conditiile in care aceasta risca sa declanseze…

- Intr-o scrisoare deschisa transmisa președintelui Klaus Iohannis de catre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, care reprezinta companii romanesti si straine, mici si mari, care contribuie cu peste 50% la PIB-ul Romaniei si angajeaza peste 1,2 milioane de oameni, i se solicita șefului statului sa includa…

- "CDR reprezinta companii romanesti si straine, mici si mari, care contribuie cu peste 50% la PIB-ul Romaniei si angajeaza peste 1,2 milioane de oameni. Credem ca vocea noastra trebuie ascultata. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei considera ca este timpul sa completam agenda CSAT cu subiecte de…

- Guvernul a adoptat OUG privind masurile fiscal-bugetare. Ce prevede ordonanta UPDATE Va prezentam integral scrisoarea adresata presedintelui Klaus Iohannis: Stimate domnule Președinte,Stimate doamne și stimați domni, Adresam Consiliului Suprem de Aparare a Țarii…

- Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa includa in agenda CSAT impactul OUG adoptata in 21 decembrie asupra stabilitații fiscale, predictibilitații procesului legislativ și deficitului de forța de munca, considerand ca are impact asupra siguranței naționale,…

- 25 de organizații ale mediului de afaceri printre care și Camera Americana de Comerț in Romania (Amcham), grupate in Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), au trimis vineri o scrisoare premierului Viorica Dancila in care cer retragerea Ordonanței de Urgența privind noi taxe in economie. „Este…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii cere din nou sa nu permita adoptarea ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019. Oamenii de…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) i-a trimis, vineri, o Scrisoarea deschisa premierului Viorica Dancila, referitoare la OUG privind noile masuri fiscal-bugetare, despre care susține ca este o greșeala.Mai exact, membrii Coaliției au anunțat urmatorul subiect al scrisorii: „Ordonanța…