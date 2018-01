Mediul de afaceri către noul guvern: Lăsați-ne în pace! Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul de afaceri spera ca vor fi luate cateva masuri simple și vor fi alese adevaratele prioritați ale Romaniei. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

- Start-Up Nation 2018 incepe in aprilie. Se pot inscrie si cei care nu s-au calificat anul trecut Inscrierea in programul Start-Up Nation 2018 va incepe in aprilie si sunt invitati inclusiv cei care nu au primit finantare anul trecut, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a spus, vineri, ca un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care il conduc si pentru Invest Romania este o prioritate sa incercam anul viitor…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri, Cristian Pirvan, se teme ca noul Executiv ar putea schimba din nou programul de guvernare și reamintește faptul ca oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate. „Tot ceea ce stabiliți, dați-ne un timp pentru a ne adapta, nu mai reglementați…

- Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua cu mediul de afaceri, a declarat, vineri, premierul Mihai Tudose, dupa o intrevedere cu o delegatie a companiei Ford condusa de vicepresedintele Andrew McCall. „Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman AM POCU , din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation.Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…

- Start-Up Nation 2018 si alte programe de finantare a micilor afaceri se regasesc in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, stabilit vineri de Parlament. Senatorii si deputatii au adoptat vineri, cu 255 de voturi pentru si 95 impotriva, bugetul de stat pe anul 2018,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat lista oficiala a firmelor care au semnat contractele de finantare in cadrul programului Start Up Nation 2017, prin care statul spune ca va acorda fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei, pentru investitii.

- "Astazi, in cadrul sedintei de Guvern, premierul Mihai Tudose mi-a cerut sa fac o informare referitoare la stadiul si situatia implementarii programului Romania Start-Up Nation, cel mai ambitios program de finantare dedicat antreprenorilor la inceput de drum, implementat pana acum in Romania. Constat…

- Romania reprezinta un exemplu in regiune in ceea ce priveste cooperarea cu companiile americane pentru dezvoltarea capacitatilor strategice, incluzand sectorul de aparare, cyber security, energie si IT, a declarat Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, dupa intalnirea…

- Comisiile reunite de buget finantate ale Parlamentului au aprobat, vineri, proiectul de buget pentru Ministrul pentru Mediul de Afaceri, cu anumite alocari pentru programul Start Up Nation 2018, dar decizia finala o va avea plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a criticat in termeni duri pe ambasadorul Canadei la Bucruesti, care s-a aratat „ingrijorat“ de modificarile operate de majoritatea PSD-ALDE la legile Justitiei. Diplomatul canadian a mai spus ca intelege ingrijorarile oamenilor care ies in strada sa…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) a primit, marți, aviz favorabil pentru bugetul pe 2018, in comisiile reunite de specialitate din Parlament. Bugetul MMACA a fost avizat 23 de voturi pentru și 10 împotriva. Potrivit unui reprezentant…

- Potrivit proiectului de buget, in doua ministere (Justitie si Cercetare) salariile angajatilor vor scadea in 2018. Cele mai mari salarii medii din ministere sunt obtinute de angajatii Ministerului Afacerilor Externe, unde cei peste 2.200 de angajati vor avea salarii medii de circa 10.300 de…

- PS Ignatie, episcopul Husilor, vorbeste in traditionala pastorala adresata credinciosilor in pragul sarbatorilor de iarna despre spiritul pierdut al Craciunului, despre materialismul care domina sarbatorile zilelor noastre, despre ”divortul de Dumnezeu”, dar si despre educatia copiilor.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat organizeaza, de vineri pana duminica, la Centrul Expozitional Romexpo, Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri 2017,...

- Antreprenorii cu firme mici si mijlocii noi vor putea sa se inscrie la o noua sesiune a programului Start -up Nation, editia 2018, prin care statul urmeaza sa acorde fonduri nerambrsabile de maximum 200.000 de lei pentru investitii, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Simon a anuntat, in cadrul discutiilor, ca intregul pachet legislativ privind reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale va fi revizuit si va fi votat in Parlament in luna februarie a anului viitor.”Nu exista o regula (legata…

- Dupa ce i s-a atras atenția ca exista un segment in societate care dorește sa fie orice numai ca sa nu fie PSD, partid pe care-l descriu drept ”ciuma roșie”, ministrul Ilan Laufer a subliniat: ”Este absolut greșit. Este un mod distructiv pentru societatea romaneasca.” [citeste si] Ministrul…

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- Legea prevenirii, initiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost adoptata astazi in Parlamentul Romaniei, urmand a fi trimisa spre promulgare Presedintelui Romaniei. A fost eliminata lista contraventiilor pentru care nu se vor mai aplica amenzi, ci numai avertismente,…

- Programul Start-Up Nation va continua si in 2018, iar firmele infiintate anul acesta si care nu au primit finantare ar putea sa se inscrie si anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, cu ocazia lansarii cartii sale intitulate "Romania…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca pozitia Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justitiei nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislatii este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discutiilor pe aceasta tema.Tudorel Toader…

- Compania aeriana Blue Air ar putea opera, din 2018, doua noi rute, din Bucuresti spre Tbilisi si Cairo, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Valoarea schimburilor comerciale intre Romania și Italia ar putea depași 14 miliarde de euro in 2017, fiind cea mai mare valoare inregistrata in ultimii zece ani, potrivit estimarilor Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA). Prezența unei numeroase comunitați…

- Modificarea Codului fiscal este respinsa de mediul de afaceri, a declarat liberalul Daniel Zamfir, președintele Comisiei economice din Senat, care a afirmat ca va susține miercuri la Comisia de buget-finanțe amendamentul privind revenirea la textul inițial al Codului fiscal. "Un lucru…

- Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii și monitorizarii programului Start-up Nation, precum și a programelor naționale pentru stimularea și dezvoltarea intreprinderilor mici și mijlocii, a decis guvernul in ședința de…

- Un mediu de afaceri care traiește de azi pe maine, in care IMM-urile nu sunt prioritare in politicile guvernamentale, cu firme de stat pe primele locuri la datoriile in contul contribuțiilor sociale, dar care sunt țintite cu predilecție atunci cand vine vorba despre acordarea unor

- "Si in mediul privat ca si in zona bugetara se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile", se arata intr o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai Tudose de catre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, citeaza Romania TV.CDR:…

- Aproape 83% dintre antreprenorii chestionati de Consiliul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Private din Romania (CNIPMMR) nu au capacitatea de a mari salariul minim, iar 60% vor disponibiliza oameni, ca urmare a acestei masuri, a declarat, vineri, Florin Jianu, presedintele Consiliului.…

- AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire impactul masurilor de politica fiscala anunțate recent, atat din punct de vedere al costurilor generate la nivelul contribuabililor, cat si din punct de vedere al sustenabilitații bugetare.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anuntat marti ca noua lege a parteneriatului public privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern."Acum e in curs de avizare la Ministerul Finantelor.…

- Parteneriatul a fost semnat intre filialele Coca-Cola HBC si Lavazza in sapte tari, printre care si Romania, Ungaria, Bulgaria, Grecia si Elvetia si implica nu doar distributia cafelei, ci si vanzari, marketing comercial si executie in piata. „Am preluat distributia Lavazza in Romania printr-un…

- O serie intreaga de anunturi de vanzare a unor presupuse firme selectate pentru finantare in programul Start-up Nation 2017 au aparute pe site-uri de mica publicitate, mai ales in ultima vreme, dupa ce Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat lista intermediara cu beneficiari…

- Tensiunea dintre guvern si mediul de business a crescut la cote alarmante la sfarsitul saptamanii trecute dupa ce Ministerul de Finante a anuntat modificari substantiale ale legislatiei fiscale: 1% impozit pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri pana intr-un milion de euro, taxare noua la…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, participa astazi la forumul de cooperare economica organizat de Primaria Constanta si administratia orasului Ningbo, in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- Vicentiu Dorin Gavril Stir a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose publicata joi in Monitorul Oficial.Anterior, Vicentiu Dorin Gavril Stir era secretar de stat la Ministerul…

- CEC Bank a flexibilizat condițiile de finanțare a IMM-urilor in cadrul Programului Romano-Elvețian, prin semnarea unui act adițional la Convenția de colaborare incheiata cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), informeaza joi banca. În baza documentului,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat marti o lista intermediara cu firmele admise si respinse, in programul Start-up Nation 2017, prin care Guvernul a promis ca va oferi fonduri nerambursabile de maximum 200.000 de lei penttru investitii.

- De la ce premise ar trebui sa porneasca mediul de business in planificarea bugetelor pentru 2018 cand estimeaza costurile cu taxele? Cum vor fi afectate companiile de un eventual transfer al contributiilor sau de plata defalcata a TVA? Care va fi impactul local al schimbarilor fiscale internationale?…