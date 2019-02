Stiri pe aceeasi tema

- la Prima Conferința a Prosumatorilor din Romania 150 de prosumatori, instalatori, furnizori de echipamente, distribuitori din energie și autoritați au participat luni, 18 februarie 2019, la Prima Conferința a Prosumatorilor din Romania, organizata de energiaTa, un proiect lansat in urma cu trei ani,…

- Coalitia pentru Mediu din Romania condamna modul in care a fost gestionat subiectul referitor la nivelul concentratiilor de clor din apa potabila. Autoritatile trebuiau sa comunice eficient catre cetateni si sa nu creeze situatii de panica si de...

- Autoritatile de Mediu atrag atentia ca viza anuala trebuie solicitata, conform unor reglementari legale aparute in noiembrie 2018, cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea autorizatiei. Altfel, documentul devine nul.

- Super-bacteria venita din India, rezistenta la orice antibiotic, a fost descoperita in Oceanul Arctic. Oamenii de știința au identificat 131 de gene de rezistența la antibiotice, una dintre ele fiind descoperita pentru prima oara la un pacient din New Delhi, in 2008. Genele au fost descoperite in probe…

- În urmatorii patru ani, salariul mediu pe economie în țara noastra va crește aproape de doua ori și va ajunge la 12600. Potrivit Manifestului electoral, care a fost prezentat astazi de Partidul Democrat, moldovenii ar putea câștiga acasa în medie câte 650 de euro pe…

- Anne Hathaway renunța la alcool pentru urmatorii 18 ani pentru ca s-a saturat sa apara mahmura in fața fiului ei, in varsta de 2 ani. Actrița de 36 ani a decis sa nu mai consume deloc bauturi alcoolice pana in 2036, cel puțin. Și a explicat motivele in timpul emisiunii „The Ellen DeGeneres Show”. „Am...…

- Peste 4.000 de metri cubi de lemn au fost confiscați de autoritați in urma mai multor controale de cinci zile facute la ocoalele silvice și agenți economici din județul Vrancea. Poliția a dat amenzi in valoare de aproape 200.000 de lei. Poliția arata ca in perioada 3-7 decembrie, oamenii legii din cadrul…

- Iarna vine cu vești proaste pentru sutele de mii de familii care se incalzesc cu centrale termice pe gaz. Autoritațile se gandesc sa impuna o taxa de poluare, pentru emisiile de dioxid de carbon.