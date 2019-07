Mediterana: Un nou naufragiu în largul Libiei. Peste 100 de migranţi şi-ar fi pierdut viaţa 'Aproape 150 de migranti sunt dati disparuti si alti 145 s-au intors pe uscat, in Libia', a scris IOM pe Twitter, fara a oferi alte detalii. Potrivit unui purtator de cuvant al Marinei libiene, Ayoub Qassem, citat de Euronews, pana la 116 persoane sunt date disparute si exista temeri ca au murit si 132 au fost salvate, dupa ce o barca de lemn s-a scufundat in largul coastelor Libiei. Anterior, Agentia pentru refugiati a ONU a precizat ca exista riscul ca aproape 150 de persoane sa se fi inecat. Nava a parasit Libia din Al-Khums, un oras la 120 de kilometri est de capitala Tripoli. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

