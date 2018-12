Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia neguvernamentala germana Sea-Eye cauta sambata un port pentru a debarca 17 migranti salvati in cursul diminetii, iar compatrioata sa Sea-Watch era in continuare in asteptarea unui port care sa accepte 32 migranti salvati pe 22 decembrie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Sambata…

- Clubul chinez Dalian Yifang ii ofera atacantului Wilfried Zaha de la Crystal Palace un salariu de 12,5 milioane de euro net pe an, intr-un contract pe patru ani, potrivit Daily Mail, informeaza news.ro.Citește și: S-ar fi AFLAT candidatul PSD-ALDE la prezidențiale! Cine ar fi cel care il va…

- Un numar total de 40 de migranti, printre care mai multi copii, au fost salvati marti din cinci ambarcatiuni in Canalul Manecii dintre Franta si Marea Britanie, au anuntat autoritatile britanice si franceze, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Migrantii, unii dintre ei in barci pneumatice, au…

- Jandarmii montani din Dambovița au intervenit, marți, pentru salvarea a noua turiști, intre care trei copii, care au ramas blocați cu mașinile in zapada, in masivul Bucegi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Jandarmeriei Dambovița, jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit…

- O nava a ONG-ului german Sea-Watch 3 cauta de sambata un port la Marea Mediterana pentru a debarca 33 de migranti, in timp nava ONG-ului spaniol Open Arms se indreapta catre Spania, dupa ce a primit din partea guvernului de la Madrid permisiunea sa debarce in portul Algeciras cei 310 migranti pe…

- "Raspunsul meu este clar: porturile italiene sunt inchise. Pentru traficantii de fine umane si pentru cei care ii ajuta, s-a terminat cu binele", a notat Salvini pe Twitter. Salvini a mentionat ca ONG-ul a solicitat accesul pe teritoriul Italiei pentru barbatii, femeile si copiii salvati vineri,…

- Aceste persoane sunt originare din 52 de tari din Asia si Africa, potrivit OIM."De la inceputul lui 2018, peste 15.000 de migranti au fost in masura sa revina la caselor prin intermediul programelor de retur voluntar" cu sprijinul Fondului fiduciar al Uniunii Europene pentru Africa, a informat…

- Pestera din nordul Thailandei in care 12 copii fotbalisti si tanarul lor antrenor au ramas blocati timp de doua saptamani si au fost salvati in mod miraculos in luna iulie va deveni o atractie turistica de talie mondiala, scrie agerpres.ro.