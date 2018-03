Stiri pe aceeasi tema

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Scolile vor fi inchise vineri in Capitala si in judetele Ilfov, Ialomita, Giurgiu, Olt, Teleorman, Braila, Calarasi si Constanta. De asemenea, in data de 2 martie 2018 vor fi inchise Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" din Campia Turzii, care are are centrala termica defecta, si liceul din…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- In martie, 224 de șomeri suceveni vor participa la cursurile gratuite organizate de Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca. ANOFM a comunicat ca oferta de formare profesionala vizeaza calificari precum: agent de securitate, coafor, lucrator in cultura plantelor, recepționer, bucatar, inspector-referent…

- Raluca Maria Patulea a murit dupa ce iubitul ei i-a taiat gatul, cu o singura lovitura de cutit. "Fata a murit extrem de rapid din cauza sangerarii abundente cauzata de taietura adanca. Practic, ucigașul i-a taiat gatul de la o ureche la alta provocand leziuni incompatibile cu viața. Aproximam…

- Toate cursurile care nu s-au desfasurat vor fi reprogramate. "Miercuri, 28 februarie 2018, activitatile didactice vor fi suspendate. Cursurile stabilite pentru aceasta data vor fi reprogramate", afirma sursa citata. Cursurile au fost suspendate la SNSPA luni si marti. Citeste si:…

- Astazi, incepand cu ora 14.00 la are loc o conferinta de presa in care vor fi expuse toate masurile pe care autoritatile le-au luat pentru aceste zile in care judetul Buzau se afla sub atentionarea meteo de COD PORTOCALIU de vreme rea.

- Se intampla la Arad! Da, se intampla de cateva luni bune evenimente dedicate culturii și limbii japoneze. „In cadrul celor doua ateliere, organizate in luna octombrie a anului trecut și in prima luna din acest an, participanții au facut cunoștința cu doamna profesoara de origine nipona – Hiroko Ogawa,…

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- "Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, in municipiul Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate incepand de astazi, 26 februarie 2018, prin deciziile comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale consiliilor…

- Elevii care, din motive speciale, urmau sa susțina probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului de Bacalaureat in 26 si 27 februarie vor da testele in prima zi in care se reiau cursurile, acolo unde conditiile meteorologice nefavorabile au impus suspendarea…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, in Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau digitale din cadrul examenului de Bacalaureat se reprogrameaza pentru prima zi in care se reiau cursurile.

- Fiecare formatie participanta va primi 9,25 milioane de euro si un bonus de 1,5 milioane de euro pentru o victorie obtinuta in faza grupelor sau 750.000 de euro in caz de meci egal.Echipele calificate in optimi de finala vor obtine cate 2 milioane de euro, cele care ating sferturile de…

- Codul de ger portocaliu a facut ca scolile si gradinitele sa fie inchise pentru doua zile, luni si marti, in judetele Dolj si Ilfov, dar si in Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie. In municipiul si in judetul Giurgiu cursurile…

- Cursurile nu se suspenda in Alba din cauza vremii, așa cum s-a intamplat in alte județe și in București, iar Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) monitorizeaza evoluția meteo și va lua masuri daca se vor impune. Marcela Daramuș a anunțat, duminica, intr-un comunicat de presa, ca luni, in unitațile de…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor, scrie NEWS.RO.Citeste si: Romania, sub zodia protestelor: Manifestatii in mai multe…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor.

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a anuntat ca nu se vor suspenda cursurile din cauza avertizarilor meteorologice, astfel, programul celor 15 facultati se va desfasura normal, orice modificare in acest sens urmand sa fie luata la nivelul institutiei.

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a inregistrat un nou succes pe plan mondial, obtinand un trofeu si 15 premii si medalii internationale la Targul Internațional de Invenții de la Bangkok,...

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- 35 de trainieri internationali predau educatie nonformala în peste 15 orase din România catre 1385 de liceeni în lunile ianuarie și februarie. Cursurile au loc într-o altfel de ora la clasa, sustinuta de Scoala de Valori si AIESEC România, în cadrul…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- Elevii de liceu, potențiali studenți, se pot pregati și acest an gratuit la matematica, in vederea admiterii la facultate. Cursurile vor fi organizate, de la finele lunii februarie, la Universitatea Politehnica.

- Iti place actoria? Crezi ca esti talentat? Vrei sa cunosti oameni noi, sa te distrezi alaturi de ei si sa-ti testezi limitele? Vino in trupa de teatru in limba romana de la Centrul Cultural Carei. Centrul Cultural al Municipiului Carei organizeaza cursuri de teatru pentru liceeni. Toti cei care doresc…

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…

- Au inceput probele orale la Bacalaureat 2018 , iar elevilor le sunt testate cumpetentele de comunicare in limba romana, in limba materna, intr-o limba straina si competentele digitale. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Luni, elevii din clasele a XII-a si a XIII-a au inceput examenul de…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de ministerul Educatiei Nationale.Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de ministerul Educatiei Nationale. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proa ba…

- Pana pe 12 februarie, aplicatia de programari online la medic Docbook ofera 500 de investigatii gratuite pentru preventia cancerului, in zece dintre clinicile sale partenere din Bucuresti. Despre campania „Preventia salveaza vieti“, dar si despre aplicatia Docbook aflati de la fondatorul ei, Cristian…

- Peste 78.000 de cazuri noi de cancer apar, in fiecare an, in Romania. Studiile medicale arata, insa, ca jumatate dintre acestea ar putea fi prevenite prin informare constanta a pacientilor si vizite regulate la medic. In aceasta perioada iți poți face o serie de controale și investigații gratuite,…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de informatica Filonela Rodica Balașa, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, le spune candidaților la Bacalaureat ce trebuie sa știe pentru rezolvarea cerințelor de la proba de evaluare a competențelor…

- Unele din cele mai bine platite meseii din Romania nu necesita diploma de bacalaureat. Mii de euro intra lunar in conturile unor oameni care nu au prea multa carte, dar au știut sa iți aleaga meseriile și sunt buni in ceea ce fac. Conform Business Magazin salariul unui controlor de trafic aerian ajunge…

- Cursurile semestrului I al anului școlar 2017-2018 s-au incheiat vineri, 2 februarie 2018. Preșcolarii și elevii au intrat in vacanța intersemestriala, programata intre 3-11 februarie 2018. Tot ieri, 2 februarie 2018, a fost ultima zi in care liceenii din anii terminali au putut depune cererile pentru…

- Pentru al treilea an la rand ieri seara a avut loc Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului au fost dedicate sportivilor care au obținut performanțe deosebite in 2017. Au fost oferite 10 trofee in prezența a peste 300 de invitați.Caștigatorii…

- Aeroclubul Romaniei va deschide oficial sesiunea cursurilor teoretice si practice pentru piloti si parasutisti, in cadrul unor evenimente ce vor avea loc sambata in toate cele 16 unitati ale organizatiei din Bucuresti si teritoriu.

- Elevii claselor a XI-a și a XII-a vor avea simularea probelor scrise de la examenul de Bacalaureat 2018 din 19 martie, prima testare fiind la Limba și literatura romana. Testul se va incheia in 21 martie pentru elevii din clasa a XI-a și in 22 martie pentru cei din clasa a XII-a, care vor susține și…

- Liceenii vor fi pregatiti gratuit la biologie, matematica, chimie organica si biologie vegetala. Meditatiile vor fi oferite de profesori de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si de la Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iasi.

- LOTO. Numerele extrase duminica, 28 ianuarie Duminica, 28 ianuarie au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.727 de castiguri in valoare totala de 1.131.026,25 lei. Numerele extrase…

- Astazi se implinește un an de la trecerea in neființa a cunoscutului actor, regizor și om de stat Ion Ungureanu. El a murit intr-un spital din București la virsta de 81 de ani.​ S-a nascut la 2 august 1935 in comuna Opaci, raionul Causeni. Republica Moldova. A absolvit scoala teatrala „B. Sciukin” din…

- Sub motto-ul: “Educația este cheia succesului”, Cristian Macedonschi, in calitate de consilier local al Forumului German Brașov susține dezvoltarea sectorului IT in orașul nostru și astfel a pus la dispoziție, gratuit, sala de conferințe din sediul Forumului German Brașov reprezentanților AgileHub pentru…

- Asa cum ne-a obisnuit, Fundația Alexandrion rasplateste valoarea, perseverenta si munca. Fundația Alexandrion organizeaza, pentru al treilea an la rand, Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului sunt dedicate sportivilor care au obținut performanțe…

- * Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Potrivit sursei citate, toate porturile constantene au fost deschise. * Cursurile sunt suspendate vineri…

- Cu o experiența profesionala de peste 15 ani în departamentele de marketing și business development ale unor mari companii multinaționale și afaceri de familie din România, liderii în domeniile lor de activitate, Gabriela Streza se alatura echipei Valoria ca Business Development…

- Peste 750 de elevi ai unei școli din județul Vaslui au reluat, luni, cursurile in frig, dupa ce unul dintre cazanele centralei pe lemne a unitații de invațamant s-a stricat din cauza vechimii. Deși problema este inca din decembrie anul trecut, aceasta nu a fost rezolvata pe motiv ca firma la care s-a…

- Ioan Musat s a nascut pe 20 25 septembrie 1903, in comuna Zilisteanca, judetul Buzau. A absolvit Scoala Normala din Buzau 1925 si un curs pedagogic la Bucuresti. In 1930, devine invatator la Scoala Primara din Cernavoda. A urmat cursuri de vara ale Marinei, cursurile de comandant cercetasi si strajeri…

- Incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei din Bucuresti nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Anuntul a fost facut de asociatiile care ii reprezinta pe medicii de familie din Capitala.

- Trei universitati din Iasi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" se afla intre primele noua universitati din tara, UAIC pe 3, iar TUIASI si UMF impartind aceeasi pozitie din clasament, 4. Raportate la…