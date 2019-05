Stiri pe aceeasi tema

- Compania Integrity Meter a lansat in Romania o platforma inovativa pentru testarea integritații candidaților in procesul de recrutare și post-angajare, un instrument care vine in sprijinul departamentelor de resurse umane și de securitate ale companiilor. Inovația pe care o aduce Integrity Meter consta…

- Accesul la medicamente si terapii inovatoare va fi garantat fiecarui cetatean roman, pentru ca sanatatea nu se negociaza, sustin reprezentantii Aliantei Liberalilor si Democratilor. Europarlamentarii ALDE vor continua sa sustina toate investitiile in sistemul public de sanatate, pentru ca acestea sa…

- Aproape 3,9 milioane de aplicari pentru un job au fost inregistrate, in primele trei luni, pe una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania, in crestere cu peste 30% fata de aceeasi perioada din 2018. In topul celor mai cautate domenii de catre candidati primul loc este ocupat…

- Organizatorii mizeaza pe prezența a peste 500 de participanți, atat din randul specialiștilor din domeniul medical cat și din cel al specialiștilor IT. O noua premiera internaționala in ceea ce privește manifestarile științifice din domeniul medical dar și din domeniul IT va avea loc in Romania in…

- Deficitul de pe piata fortei de munca din industria turismului din Romania este de 20%, raportat la cei 500.000 de oameni care sunt deja angajati in acest domeniu, in mod direct sau indirect, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR). "De foarte mult timp…

- Presedintele CIADO Romania, acad. Constantin Balaceanu Stolnici, recomanda Guvernului sa sustina cercetarea in domeniul canabisului medical si sa creeze un cadru legislativ prin care bolnavii sa aiba acces la aceste tratamente in siguranta, informeaza ...

- Presedintele CIADO Romania, acad. Constantin Balaceanu Stolnici, recomanda Guvernului sa sustina cercetarea in domeniul canabisului medical si sa creeze un cadru legislativ prin care bolnavii sa aiba acces la aceste tratamente in siguranta, informeaza organizatia prin intermediul unui comunicat. "Presedintele…

- Fenomenul de crowdfunding, pe toate palierele sale de activitate, a inregistrat cresteri impresionante la nivel global, piata din Europa atragand sute de milioane de euro in fiecare an. In ceea ce priveste Romania, lipsa unei legislatii permisive...