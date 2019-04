Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pleșu, fiul lui Andrei Pleșu, a fost eliberat noaptea trecuta dupa ce judecatorii au decis cercetarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile pentru trafic de droguri de mare risc.Sunt super fericit ca ajung sa mi vad familia. Sunt bucati realmente si vreau sa-mi vad copilul. E o…

- Un scandal macina compania americana Johnson & Johnson. Dupa pudra de talc, samponul pentru bebelusi a picat testele de calitate in India. Produsul este contaminat cu azbest, au aratat cercetarile. "Autoritatile anunta ca au gasit ingrediente daunatoare in mostrele prelevate din doua loturi. E vorba…

- Probe din samponul pentru bebelusi Johnson & Johnson nu au trecut testele de calitate efectuate in statul indian Rajasthan, potrivit unui anunt public al autoritatii statale de supraveghere a produselor de drogherie, informeaza Reuters, potrivit Mediafax. Aceste constatari vin la ...

- Tribunalul Constanta a decis ieri ca barbatul din Sacele, judetul Constanta, care si ar fi ucis fiica, sa ramana in arest preventiv. "Prelungeste masura arestarii preventive a inculpatului hellip; , pe o perioada de 30 zile, incepand cu data de 25 martie si pana la data de 23 aprilie, inclusivldquo;,…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, o sesizare a presedintelui Klaus Iohannis si a decis ca interzicerea organizarii unui referendum in ziua alegerilor europarlamentare este neconstitutionala.Judecatorii CCR au discutat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei…

- Tanarul de 21 de ani care a provocat incendiul dintr-un apartament in care fosta sa iubita a murit a fost arestat preventiv. Magistratii de la Tribunalul Buzau au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului, sub acuzatia de omor calificat.Anchetatorii continua cercetarile pentru…

- Cartierele Sud, Laminorul si Mindresti din Focsani au fost incluse intr-un proiect de modernizare, realizat preponderent cu fonduri europene, in cadrul PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbana).

- Curtea de Apel Timisoara a judecat luni apelul facut de cei doi tineri din Darova care au ucis cu sange rece un taximetrist din Lugoj. The post Sentința definitiva. Ce au decis judecatorii dupa ce criminalii din Darova au cerut pedepse mai blande appeared first on Renasterea banateana .