Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul ars in explozia de la Piatra Neamț, județul Neamț, a murit joi, 8 noiembrie, in ziua in care ar fi implinit varsta de 28 de ani , la spitalul Grand Hopital de Charleroi, Belgia, unde a fost transferat cu greu. Pacientul a fost transferat in Belgia, pentru ca in București nu mai erau locuri.…

- Mai mulți supraviețuitori ai incendiului din Colectiv au trimis o scrisoare premierului Romaniei și ministrului Sanatații prin care cer inființarea unui Mecanism Național de Intervenție de Urgența in Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arși pana la construcția unor unitați medicate destinate exclusiv…

- Tanarul cu arsuri de 70- din suprafata corpului in urma exploziei din Piatra Neamt a ajuns la spitalul din Belgia cu doua bacterii luate din spital, a declarat, pentru Stirile TVR, dr. Ciprian Isacu, medicul chirurg plastician care il trateaza acolo. Acesta spune insa ca cei doi germeni, Acinetobacter…

- Un grup format din 21 de supraviețuiori ai incendiului din Club Colectiv a redactat și publicat o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului, Viorica Danicla, și ministului Sanatații, Sorina Pintea, in care solicita inființarea unui Mecanism Național de Intervenție de Urgența in Cazul Accidentelor…

- Semnatarii propun ca acest mecanism sa functioneze pana la construirea unor centre de mari arsi, pe care Romania nu le are inca, aratand ca tocmai lipsa lor pun in pericol viata unui mare ars tratat cu improvizatii. Victimele incendiului din Colectiv solicita o intalnire cu Sorina Pintea pana la…

- Un grup de supraviețuitori Colectiv au trimis o scrisoare Vioricai Dancila și ministrului Sorina Pintea prin care cer inființarea unui Mecanism Național de Intervenție de Urgența in Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arși, ei subliniind ca vor o intalnire pentru a discuta pe larg ...

- Un grup de supravietuitori Colectiv au trimis o scrisoare Vioricai Dancila si ministrului Sorina Pintea prin care cer infiintarea unui Mecanism National de Interventie de Urgenta in Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arsi, ei subliniind ca vor o intalnire pentru a discuta pe larg propunerile.

- Saisprezece persoane, intre care si un copil, au fost coborate, luni seara, din telegondola din Piatra-Neamt, in care au ramas blocate peste trei ore, din cauza unei defectiuni. La fata locului au intervenit pompieri, salvamontisti si jandarmi, transmite corespondentul MEDIAFAX.