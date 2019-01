Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 35 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Ultima persoana care a murit din aceasta cauza este un barbat de 40 de ani din Arges,…

- Un numar de 34 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, din cele 34 de decese confirmate, 23 au avut virus gripal A, subtip (H1)pdm09,…

- Intre timp, numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 29 și ne apropiem de finalul unei noi saptamani epidemice. In urma cu puțin timp, Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca numarul deceselor…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 29, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), citata de Mediafax. Ultima persoana care a ...

- 35 de cazuri de rujeola au fost confirmate in noua judete si in Bucuresti, in perioada 14 – 18 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul total…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul celor decedati in urma acestei boli ajungand la 14, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica citat de Agerpres.roUltima persoana care a decedat din aceasta cauza…

- Prima raportare a cazurilor de rujeola inregistrate la nivel național la inceputul acestui an releva faptul ca in perioada 4-11 ianuarie 2019 s-au imbolnavit de rujeola 36 de persoane, potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNCSBT) din cadrul Institutului Național…

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 - 11 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.