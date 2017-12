Medicul Mihai Lucan si-ar fi sabotat colegii ca sa greseasca in timpul operatiilor, punand in pericol pacientii

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de miercuri a fost una neagra pentru DNA. Zece persoane trimise în judecata de procurorii anticorupție au fost achitate în instanța. Printre cei care au fost achitați se numara primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, și Beatrice Radulescu, secretarul Primariei Sinaia, dosarul fiind…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei,…

- Medicul clujean Mihai Lucan a fost retinut de DIICOT, dupa ce a fost audiat mai multe ore, joi, în sediul parchetului, în dosarul în care exista suspiciuni ca medicul, alaturi de alte persoane, ar fi folosit bunurile Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca…

- În acelasi dosar au fost retinute pentru 24 de ore doua persoane, Dan Emil Fofiu-Sânpetreanu, director administrativ în cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, si Rodica Sanda Baciu, directorul economic în cadrul institutului. DIICOT…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, se va prezenta miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va judeca o contestatia impotriva deciziei de arestare preventiva.

- „Indiferent daca sunt sau nu justificate, legea spune ca magistrații nu au voie sa protesteze, sa faca greva. Eu nu cred ca este greșit ca magistrații protesteaza, greșit este faptul ca parlamentarii au facut din magistrați o casa cu drepturi speciale, multe dintre ele aberante. In momentul in care…

- Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni seara ca se delimiteaza de actiunile de protest organizate in fata acestei instante de cateva sute de magistrati, informeaza Agerpres. “Curtea de Apel Bucuresti se delimiteaza de actiunile de protest desfasurate in data ...

- Sute de magistrati protesteaza, la aceasta ora, pe scarile din fata Curtii de Apel Bucuresti. Acestia au pancarte pe care au scris juramantul lor.Potrivit informatiilor, si la Brasov se desfasoara un protest similar.Citeste si: Imagini de la eveniment. Judecatorii din Constanta protesteaza. Andrei Bodean,…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Curtea de Apel Bucuresti este asteptata sa se pronunte, astazi, asupra cererii de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale formulata de Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. El a primit o condamnare la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii.

- Scandalul generat de ancheta Direcției Naționale Anticorupție cu privire la mita pe care mai mulți elevi din Ialomița au oferit-o profesorilor lor pentru a-i trece Bacalaureatul 2012, in sesiunea din vara, a ajuns la final. In urma cu o saptamana, judecatorii Tribunalului Ialomița s-au pronunțat pe…

- Vineri, 8 decembrie 2017, Curtea de Apel București a hotarat repunerea pe rol, dupa un an de zile, a procesului privind fuziunea dintre PMP și UNPR.Noul complet de judecata, desemnat in urma autorecuzarii completului anterior, a admis ca in acest moment, conform Registrului Partidelor Politice,…

- O femeie in varsta de 37 de ani, din municipiul Falticeni, a fost saltata de acasa si dusa in arestul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti. Pe numele Cristinei Juduc exista un mandat de arestare emis de Curtea de Apel Bucuresti pentru o perioada de 30 de zile.Ea este acuzata de ...

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI Dumitru Dumbrava susține ca deși a fost la diferite instanțe, nu a incercat sa influențeze decizia judecatorilor sau procurorilor. "A fost întrebat daca e adevarat ca…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost ridicat de politisti si dus în Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de catre acesta împotriva sentintei Tribunalului Bucuresti prin care, în luna mai, a fost condamnat la doi…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis in mod definitiv ca procesul in care medicul Gheorghe Burnei este acuzat de luare de mita poate incepe, constatandu-se legalitatea probelor stranse de organele de urmarire penala impotriva acestuia.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins exceptiile…

- Anunțul a fost facut de Mihai Gadea, marți seara, la Antena 3. Pe 27 septembrie, Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului emis de Laura Codruța Kovesi prin care Mihaiela Iorga a fost revocata din funcția de procuror al DNA. Aceasta acțiune vine dupa ce procurorul Moraru a trimis…

- Elena Udrea a declarat ca Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi sau George Maior nu s-ar fi implicat in cursul derularii alegerilor parlamentare, ci dupa terminarea lor. Ea a declarat ca s-a incercat intervenția dupa alegeri atunci cand Catalin Voicu a vrut blocarea validarii votului la Curtea de…

- O noua situație halucinanta cutremura justiția din Romania. Este vorba de cazul judecatoarei Irina Raluca Badescu de la Secția I Penala a Tribunalului București care a motivat o sentința de condamnare pe care a dat-o la TMB, la un an dupa ce fusese promovata la Curtea de Apel București.

- Curtea de Apel București a dispus, miercuri, achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, joi, ca in interiorul DNA se fac in continuare presiuni in dosarele in care este acuzata. Udrea a mers la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. In fața jurnaliștilor, fostul…

- PMP, partidul lui Traian Basescu, este in continuare intr-un blocaj, din cauza procesului in care fostul lider UNPR Marian Vasiliev a contestat fuziunea PMP-UDMR. Joi, 26 octombrie, la Curtea de Apel Bucuresti a avut loc un nou termen in proces.La termenul de joi, PMP a fost reprezentat de…

- In urma cu o saptamana, Curtea de Apel București s-a pronunțat in dosarul deschis de Luminița Barcari, fosta șefa a Invațamantului ialomițean, impotriva Ordinului privind revocarea sa din funcție, semnat de ministrul Liviu Pop. Magistrații din Capitala au decis sa suspende efectele documentului pana…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, eliberarea din arest preventiv si plasarea in arest la domiciliu a fostului presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Marian Burcea, cercetat penal in dosarul decontarilor ilegale.Decizia instantei nu este insa definitiva si poate…

- Curtea de Apel Bucuresti discuta joi cererea de întrerupere a executarii pedepsei din motive medicale formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sarat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru

- Curtea de Apel București a decis miercuri, 11 octombrie 2017, sa-i dea caștig de cauza Luminiției Barcari in procesul pe care aceasta l-a intentat Ministerului Educației, ca urmare a Ordinului de revocare din funcție. Judecatorii din București au admis cererea șefei Invațamantului ialomițean de a suspenda…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a afirmat miercuri, dupa intalnirea cu Tudorel Toader, ca i-ar fi spus ministrului ca un procuror revocat din Directia Nationala Anticoruptie nu este un procuror lipsit de drepturi. Reamintim ca Mihaela Moraru a obtinut prima victorie impotriva sefei DNA dupa ce, saptamana…

- Fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, le-a cerut judecatorilor de la Curtea de Apel București sa-l lase sa plece din țara, impreuna cu familia, motivand ca vrea sa mearga la tratament. In replica, procurorul DNA a spus ca Blejnar vrea sa fuga din Romania,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca CCR nu avea dreptul sa stabileasca niciun fel de regula pentru redactarea opiniilor separate si concurente si cat timp Legea 47/1992 nu stabileste nicio regula de redactare a acestor opinii, nu avea dreptul sa blocheze publicarea vreunei astfel de opinii in

- "In baza art.345 alin. 3 Cod procedura penala dispune ca Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție — DNA sa precizeze acuzația penala in raport cu incheierea de declinare a judecatorului de camera preliminara de la Inalta Curte de Casație și Justiție și daca menține trimiterea in…

- Dosarul finantarii prezidentialelor din 2009 care o vizeaza pe Udrea ajunge la DNA Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, joi, trimiterea rechizitoriului facut de procurori in dosarul privind finantarea campaniei din 2009, pentru lamurirea calitatii in care Elena Udrea ar fi facut faptele, DNA…

- Curtea de Apel București a ramas in pronunțare pe admisibilitatea in principiu a cererii de revizuire formulata de fostul judecator Stan Mustața, condamnat la ani grei de pușcarie, dupa ce a fost acuzat de DNA ca a luat bani pentru decizii favorabile