- Criminala de la metrou, Magdalena Serban, ramane in arest. Decizia magistraților este definitiva, respingand contestatia formulata de aceasta. „Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de contestatoarea – inculpata SERBAN MAGDALENA impotriva incheierii date de judecatorul de drepturi si libertati…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti judeca, vineri, contestatia procurorilor DIICOT la decizia Tribunalului Bucuresti de a-l lasa in libertate pe medicul Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Medicul Mihai Lucan a descoperit in masina pe care o folosea un dispozitiv de interceptare ambientala care apartine Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism (DIICOT), iar reprezentantii institutiei au precizat ca a fost montat ”cu respectarea normelor de procedura…

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare în lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a încalcat termenii controlului judiciar si a plecat în Madagascar. AGERPRES/(AS - autor:…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu renunta la ideea restructurarii Guvernului, precizând ca o va propune la CExN-ul de la Iasi, care va avea loc la sfârsitul acestei luni. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie, ce calificative profesionale a primit acesta în…

- Magistratii CSM și-au ales astazi noua conducere, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului. Opt au votat impotriva. Vicepresedinte al CSM a fost ales Codrut Olaru. Au fost singurele…

- Criminala de la metrou va mai sta inca 30 de zile in arest, au decis vineri magistrații Tribunalului București. Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, a fost arestata preventiv pe 13 decembrie de catre Tribunalul Bucuresti, ea fiind acuzata de omor calificat si tentativa de omor, dupa ce a impins…

- Noul presedinte al Tribunalului Bucuresti va fi, incepand de la 1 ianuarie, judecatorul Laura Radu, care a promovat concursul de ocupare a acestei functii de conducere. Judecatorul Laura Radu este magistratul care va prelua, incepand cu 1 ianuarie, functia de presedinte si, totodata, de purtator de…

- Lucan, cercetat sub control judiciar. Tribunalul a respins cererea de arestare Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti…

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Viorel Milcu, asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol de prima instanta.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in procesul in care este judecat pentru mai multe infractiuni de coruptie.

- Adrian Duicu (PSD), fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie.

- Curtea de Apel București a dispus eliberarea din arest a fostului deputat PSD de Constanța, Eduard Martin, administratorul companiei de salubrizare Polaris M. Holding, cercetat pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de euro. Decizia este definitiva, urmand sa fie pusa, astazi, in aplicare.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, ieri, mentinerea in stare de arest preventiv a omului de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding. Decizia este definitiva. Amintim ca Eduard Stelian Martin si Marcel Daniel Banaga, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii…

- Anca Ancuța Macovei este acuzata de savarșirea infracțiunii de luare de mita in forma continuata. ”In anul 2010, in calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistica Vamala din cadrul Autoritații Naționale a Vamilor, inculpata Macovei Ancuța Anda a pretins,…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare.

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost ridicat de politisti si dus în Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de catre acesta împotriva sentintei Tribunalului Bucuresti prin care, în luna mai, a fost condamnat la doi…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins exceptiile ridicate de avocatii medicului. Judecatorii au decis ca rechizitoriul organelor de urmarire penala este legal si ca procesul in care Gheorghe Burnei este acuzat de luare de mita poate incepe. Totodata, instanta i-a respins lui Burnei si…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a fost eliberat vineri din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia aprobata de Judecatoria Chișinau se aplica pentru un termen de 30 de zile. El s-a aflat in arest la domiciliu timp de cinci...

- O situatie mai putin obisnuita pentru justitia din Romania s-a produs vineri, 10 noiembrie, la Curtea de Apel Bucuresti. Judecatoarea Daniela Panioglu a amendat DIICOT.Astfel, pentru ca a intarziat sa vina in sala in doua dosare, procurorul de sedinta a fost amendat cu cate 5000 de lei amenda…

- Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, urmeaza sa decida astazi în privința mandatului de arest la domiciliu pe numele primarului suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca, cercetat în dosarul parcarilor cu plata, transmite radiochisinau.md Magistrații au amânat joi, 9 noiembrie,…

- Curtea de Apel București a decis arestarea preventiva a doua din cele 16 persoane reținute de DNA in dosarul decontarilor fictive de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB), alte opt fiind plasate in arest la domiciliu. Potrivit deciziei instanței, au fost…

- Judecatoarea Anamaria Tranca, din Curtea de Apel Bucuresti, a decis ca atat omul de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding, cat si Marcel Daniel Banaga, presedinte al consiliului de administratie al societatii Polaris M Holding, sa ramana in arest.Decizia Curtii…

- Guvernul ar putea amana și luni ședința extraordinara in cadrul careia ar fi urmat sa aprobe o serie de masuri fiscal-bugetare, au precizat surse guvernamentale. Inițial, aceasta ședința a fost programata vineri, dar a fost amânata pentru luni. AGERPRES/ (AS…

- Colonelul de Jandarmerie Marian Corcodel, cercetat pentru fapte de camata și delapidare a Bazei Administrarea și Deservire a Jandarmeriei, acolo unde lucra, a fost plasat, joi in arest la domiciliu dupa ce judecatorii instanței supreme au stabilit noua masura printr-o decizie definitiva. Acesta a stat…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, primeste vesti excelente din partea justitiei. Astfel, ginerele acestuia, Radu Pricop a fost achitat de magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti. Acesta era cercetat de santaj si instigare la fals in declaratii. In acelasi dosar mai era cercetat si Sergiu Lucinschi,…

- Consiliul Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir, facute la un post de televiziune, sunt de natura sa afecteze independența, prestigiul și credibilitatea sistemului judiciar in ansamblu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Potrivit…

- Fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost plasat luni in arest la domiciliu, anunta Reuters. Manafort sosise luni dimineata la FBI, dupa ce fusese somat de justitie sa se predea autoritatilor federale.

- Marius Dan Foitos, Angela Dragne si Dan Andrei Enescu, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, au decis ca Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul…

- Victor Ponta si Daniel Constantin inregistreaza o victorie la Tribunalul Bucuresti. Instanta a admis cererea de inregistrare a partidului Pro Romania.Decizia nu este insa definitiva, putand fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Adrian Sarbu ceruse Tribunalului București respingerea…

- "Constata caracterul abuziv al clauzelor contractuale prevazute de: art.2.5 din clauzele specifice pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice FORM-RCS-RDS-CDM-VZ-REZ-47 Editia 6 REV 6_Anexa 3 – partea a II-a – III. Clauze specifice serviciului Digi Tel de telefonie fixa", se arata in…

- Curtea de Apel București (CAB) a constatat, printr-o hotarare definitiva, ca RCS&RDS a inserat clauze abuzive in patru articole ale contractelor de abonament, fapta al carei caracter contravențional a fost constatat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) in iunie 2015,…

- Judecatorul Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti, a amanat, pentru data de 16 noiembrie, dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Pe data de 1 noiembrie, instanta se va pronunta asupra cerererii inculaptului Remus Baciu de sesizare a ICCJ privind neregularitatea…

- Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe in dosarul primarului suspendat Dorin Chirtoaca, astfel acesta ramane in continuare in arest la domiciliu. Procurorul Dumitru Robu, care instrumenteaza cazul a declarat ca motivele care au stat la baza cererii prelungirii masurii de arest sunt intemeiate.De…