Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, luni dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, drept raspuns la acuzatiile de tentativa de omor, ca de fapt, la fiecare transplant pe care-l efectueaza el taie cate o artera renala.

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, iar intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, care i se aduc dupa ce in timpul unei operatii i-ar fi sectionat intentionat artera renala unui pacient, el a raspuns ironic: "Sa ma anuntati atunci cand…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat la Politie luni dimineata pentru controlul judiciar, iar intrebat despre noile acuzatii, cele de tentativa de omor, care i se aduc dupa ce in timpul unei operatii i-ar fi sectionat intentionat artera renala unui pacient, el a raspuns ironic: “Sa ma anuntati atunci cand…

- O femeie in varsta de 30 de ani si un copil de 12 ani au fost raniti, vineri seara, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, cele doua persoane fiind lovite o masina care a intrat in statia de autobuz in care se aflau. Masina a ricosat acolo dupa ce fusese lovita de un alt autoturism care a efectuat…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie în cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarând, la iesire, ca România este o tara careia nu îi plac miturile, referindu-se

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Medicul Mihai Lucan a fost adus joi dimineata la sediul central al DIICOT din Capitala, pentru a fi audiat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei. De asemenea, la sediul DIICOT a...

- Ofiterii de investigatii ai sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau au retinut si incatusat un individ in strada, fiind suspectat de comiterea unui atac talharesc la o farmacie din Capitala.

- Cele doua persoane care au fost retinute pentru 24 de ore sunt Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, director administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si Rodica Sanda Baciu, directorul economic in cadrul institutului, potrivit unor surse judiciare. Medicul…

- O soferita este cautata de Politia Capitalei. Aceasta a lovit cu masina o batrana de 70 de ani in timp ce traversa strada regulamentar. Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc, aseara, in jurul orei 21:30, pe strada Independentei din sectorul Botanica.

- Doi agenti de la Sectia 22 Politie - Biroul Siguranta Publica si Patrulare au fost pusi sub acuzare de procurorii Parchetului Capitalei, fiind acuzati ca au primit 500 de lei mita de la conducatorul unui autoturism care circula fara a detine permis de conducere, potrivit AGERPRES. Citeste…

- Inspectoratul de Politie din Anenii Noi a fost sesizat luni, 11 decembrie, in jurul orei 16.30 privind depistarea a doua cadavre, sot (39 ani) si sotie (39 ani). Corpul neinsufletit al barbatului a fost gasit strangulat, fara semne de moarte violenta, in apartamentul sau din Anenii Noi, iar sotia acestuia…

- Zile de coșmar au fost traite de o mama intr-un spital pentru copii din capitala. O cititoare a portalului de știri NOI.md a expediat redacției poze din Secția de pneumologie a Centrului Mamei și Copilului din Chișinau, unde a stat timp de o saptamina cu copilul, diagnosticat cu pneumonie bilaterala.…

- Din respectivul document nu reiese insa clar și care este motivul ce a dus la o astfel de decizie dura. Se știe doar ca laboratorul de la București nu mai are voie sa desfașoare activitați, care includ și analiza probelor de sange și de urina, potrivit digisport.ro. In aceste condiții, probele…

- Alcoolul le-a intunecat mințile și au crezut ca iși pot permite orice. Este vorba despre doi barbați de 28 și 31 de ani, care au ajuns la poliție, dupa ce s-au luat la harța cu oamenii legii și angajații unei companii de paza.

- În Coreea de Sud au loc cele mai multe operatii de chirurgie plastica pe cap de locuitor din lume, cu un record de 980.000 de operatii în 2014. Alte calcule arata ca din 1.000 de persoane, 20 au apelat la astfel de proceduri, spre deosebire de Statele Unite, unde cifra coboara…

- "Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie, a lui Stefan Madalin Bucataru, ofiter de politie in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii…

- Polițiștii au reușit sa identifice societatea care a abandonat milioane de cartele SIM pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis de Secția 3 Poliție, SIM-urile ar fi fost utilizate de societatea comerciala prestatoare de servicii in comunicații, iar ulterior suspendarii…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Era miezul nopții cand telefonul a sunat la secția de poliție. Ofițerul Tommy Lee a ridicat receptorul și aștepta sa vada care este urgența. Cum nimeni nu raspundea la cealalta linie, omul legii a crezut ca este doar o gluma a unui copil. Așa ca l-a certat și se pregatea sa inchida cand la celalalt…

- 50 de soferi ai microbuzelor de linie din Capitala au fost amendati, pentru ca transportau pasageri in picioare. Sanctiunile au fost aplicate in ultimele trei zile de angajatii Directiei municipale de Politie.

- Un taximetrist a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a bagat o tânara în secția de reanimare. Accidentul a avut loc joi, 9 noiembrie, în jurul orei 20:00, pe bulevardul Dimitrie Cantemir, din Capitala Angajatii Serviciului urmarire penala accidente rutiere din cadrul…

- Doi batrani, soț și soție, au fost gasiți morți, joi la pranz, in locuința lor din Targu Neamț, dupa ce un vecin a sunat la Serviciul 112 și a reclamat mirosul greu care se simțea din apartamentul celor doi. Cadavrele nemțenilor cu varste de aproximativ 90 de ani au fost gasite de catre pompieri dupa…

- O mașina de poliție a fost surprinsa in timp ce mergea pe strada Alba Iulia din Capitala cu farurile stinse, asta dupa ce INP a sesizat ca șoferii sunt obligati, incepand cu 1 noiembrie, sa circule si ziua cu farurile masinilor aprinse.

- La data de 6 noiembrie, in jurul orei 20:20, un tanar, de 19 ani, din Baia Mare, a sesizat polițiștii cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Damboviței, din Cluj-Napoca, a gasit peste 3.000 de lei și un card bancar, la un bancomat. Acesta a predat bunurile gasite la Secția 2 Poliție in…

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu in care au ars trei masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita. Accidentul rutier, urmat de incendiu, a avut loc pe strada Baicului din zona Obor din sectorul 2 al Capitalei.

- De clipe de cosmar au avut parte, ieri, parinții unui copil de un an si noua luni, din comuna Berlesti. Baiețelul a cazut in oala cu ciorba clocotita si a suferit arsuri pe aproximativ 30 % din suprafața corpului. Inițial, micuțul a fost transportat la spitalul din Carbunesti, iar medicii…

- In urma cu doi ani și jumatate, Diana Gureșoaie impreuna cu alte fete de oraș era adusa la Secția 19 de Poliție și supusa unui interogatoriu in celebrul dosar „Prostituate de lux”. Dupa 24 de ore in arest, cea cunoscuta drept „stramba lui Dodel” grație relației pe care a avut-o cu fotbalistul Cristi…

- O persoana a fost ranita și 19 au fost conduse la Poliție de catre jandarmi, în urma unui conflict între suporterii echipelor de rugby Steaua și Dinamo, a declarat, sâmbata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache. El a precizat ca jandarmii…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona centrala au observat un tanar care alerga dinspre sediul Primariei Timișoara spre parcul din spatele Catedralei Mitropolitane, iar in urma acestuia, o alta persoana care incerca sa-l prinda. Oamenii legii au pornit in urmarirea fugarului pentru a stabili…

- Iubitor de senzații tari și de spectacol gratuit, un brașovean s-a ales cu o amenda de 2.000 de lei, iar prietenul lui 100 de lei pentru ca i-a fost suporter infocat. Dis-de-dimineața, in jurul orei 4.00 a.m., pe cand unii se pregatesc sa mearga la serviciu, M.S., euforic din cauza consumului de alcool…

- Polițistul BCCO reținut de procurorii DIICOT pentru favorizarea faptuitorului le-a spus acestora ca nu se face vinovat de acuzațiile aduse și a explicat la audieri de ce nu a anunțat procurorii despre talharia despre care aflase de la cel cu care discuta, membrul clanului maneliștilor, Bogdan Oanea…

- Poliția municipiului Chisinau a demarat activitati profilactice de relevare si documentare a cazurilor de consum si punere in circulatie a substantelor narcoticeAstfel, a fost deconspirata o spelunca intr-o locuinta din sectorul Buiucani.

- In acest sens, sase suspecți, toți țigani din Tileagd, sunt duși vineri la audieri la Secția de Poliție nr. 7 de la Tileagd. Reamintim ca joi seara, o echipa de la filmare de la Kanal D, in frunte cu jurnalistul Christian Sabbagh, a fost agresata in Tileagd. Echipa de filmare…

- Incidentul s-a petrecut la una dintre trecerile de pietoni din Calea Girocului, luni seara, in jurul orei 22. Victima, un barbat de 42 de ani, traversa trecerea de pietoni, iar la un moment dat a fost lovit ușor de o mașina al carei șofer nu i-a dat prioritate. Pietonul nu a pațit nimic,…

- Automobilul unui echipaj de poliție s-a inversat pe șosea dupa ce s-a lovit violent cu un taxi. Impactul a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:00 la intersecția strazii Ion Pelivan cu bulevardul Alba Iulia.

- O caprioara moarta a fost gasita langa strada Studenților din capitala, de un barbat care se plimba prin zona. Din imaginile video se observa ca animalul a fost jupuit, carnea ar fi fost luata de faptași, iar organele și blana a fost lasata in apropierea drumului. UNIMEDIA a informat Inspectoratul Ecologic…

- Secțiile proctologie și chirurgie generala din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfinta Treime” vor fi redeschide in urma modernizarii și renovarii conform tuturor standardelor contemporane, noteaza NOI.md. Secția proctologie dispune de 30 de paturi și ofera, in baza consultului profesional si…

- Indragita actrița Olga Tudorache, in varsta de 88 de ani este internata, de cateva zile, la Spitalul Elias, din Capitala. Pentru ca ulterior, starea sa de sanatate s-a „deteriorat progresiv”, azi dimineața, actrița a fost transferata in secția de Terapie Intensiva a unitații sanitare, anunța reprezentanții…

- Traficul rutier pe cea mai inalta sosea din tara, Transalpina, va ramane deschis in masura in care Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu va putea asigura carosabilul curat. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, drumul va fi inchis in ...

- Un tanar este cautat de poliție dupa ce a furat de la fata in varsta de 18 ani un telefon mobil, apoi a fugit intr-o direcție necunoscuta. Victima avea un telefon de model "Lenovo" si se deplasa pe bd.Dacia.

- Secția de Cardiologie a Spitalului "Sfanta Treime" din Capitala a fost renovata capital. Aici a fost schimbata pardoseala, podeaua, mobilierul, dar si sistemele de aprovizionare cu apa si electricitate.

- O mașina de poliție de la secția rurala din Prundu Bargaului a luat foc. Pe langa mașina cuprinsa in flacari a ars și o anexa a Primariei Prundu Bargaului, care se afla langa aceasta. Noaptea trecuta, mașina se afla parcata in curtea Primariei Prundu Bargaului, unde funcționeaza și secția de poliție.…