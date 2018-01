Medicul Mihai Lucan, arestat la domiciliu!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj Mihai Lucan – cercetat in prezent sub control judiciar – va fi plasat in arest la domiciliu, au decis, vineri, magistratii Curtii de Apel Bucuresti, transmite News.ro . Curtea de Apel Bucuresti a judecat vineri contestatia depusa…

- Controversatul medic Mihai Lucan a ajuns în aceasta dimineata la Curtea de Apel București, acolo unde se judeca cererea de arestare. Procurorii antimafia îl vor dupa gratii pe chirurgul acuzat ca a devalizat Institutul de Transplant Renal din Cluj Napoca.

- Mihai Lucan a depus plangere penala impotriva deputatului Emanuel Ungureanu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Medicul il acuza pe parlamentarul USR de compromiterea intereselor justiției in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT. Deputatul Emanuel Ungureanu este acuzat…

- Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție. Potrivit propriului CV, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitații București in 1988…

- Ionuț Negoița, acționarul majoritar al lui Dinamo, a fost trimis in judecata vineri, de Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, iar procurorii au descoperit o serie de nereguli incredibile in cazul clubului din "Ștefan cel Mare". Negoița ar fi pus…

- Torționarul Alexandru Vișinescu poate sta in detenție și poate fi tratat in sistemul penitenciar, deși are 92 de ani, și are boli specifice acestei varste, se menționeaza in raportul de expertiza medicala efectuat la Institutul Național de Medicina Legala „Mina Minovici“. Pe 15 decembrie, magistratul…

- Ziua de miercuri a fost una neagra pentru DNA. Zece persoane trimise în judecata de procurorii anticorupție au fost achitate în instanța. Printre cei care au fost achitați se numara primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, și Beatrice Radulescu, secretarul Primariei Sinaia, dosarul fiind…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- Doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj au fost retinuti in dosarul in care medicul clujean Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului. Este vorba despre Sanda Baciu, fost director economic, si Dan Sampetrean fost manager al Institutului,…

- Magdalena Serban a fost adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia acesteia la decizia de arestare preventiva. Magdalena Serban a comis o crima infioratoare si a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou. „Criminala de la metrou” a fost arestata…

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Viorel Milcu, asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol de prima instanta.

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie, potrivit AGERPRES.Citeste si: Mascatii…

- Avocatul Magdalenei Serban, femeia acuzata de omor si tentativa de omor, dupa ce a impins doua tinere in fata metroului, una reusind sa fuga, cealalta fiind lovita mortal de tren, a declarat ca in sala de judecata a fost huiduita de ceilalti detinuti, aceasta neavand nicio reactie. "Pot…

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni seara ca se delimiteaza de actiunile de protest organizate in fata acestei instante de cateva sute de magistrati, informeaza Agerpres. “Curtea de Apel Bucuresti se delimiteaza de actiunile de protest desfasurate in data ...

- Sute de magistrati protesteaza, la aceasta ora, pe scarile din fata Curtii de Apel Bucuresti. Acestia au pancarte pe care au scris juramantul lor.Potrivit informatiilor, si la Brasov se desfasoara un protest similar.Citeste si: Imagini de la eveniment. Judecatorii din Constanta protesteaza. Andrei Bodean,…

- Peste 100 de judecatori și procurori din cadrul razei teritoriale a Curții de Apel Cluj au ieșit in fața Palatului de Justiție din Cluj Napoca, și au protestat, in tacere, timp de 15 minute, impotriva intenției Parlamentului de a modifica legile Justiției și a unor prevederi din Codul Penal și Codul…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Bucuresti au dispus, ieri, declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui tanar de 27 de ani, rezident in municipiul Constanta, beneficiar al statutului de refugiat. Decizia a fost luata la cererea procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Curtea de Apel Bucuresti este asteptata sa se pronunte, astazi, asupra cererii de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale formulata de Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. El a primit o condamnare la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii.

- Avraham Morgenstern a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala. Pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se mai afla un dosar in care este acuzat ca i-a dat mita lui Radu Mazare.

- Vineri, 8 decembrie 2017, Curtea de Apel București a hotarat repunerea pe rol, dupa un an de zile, a procesului privind fuziunea dintre PMP și UNPR.Noul complet de judecata, desemnat in urma autorecuzarii completului anterior, a admis ca in acest moment, conform Registrului Partidelor Politice,…

- O femeie in varsta de 37 de ani, din municipiul Falticeni, a fost saltata de acasa si dusa in arestul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti. Pe numele Cristinei Juduc exista un mandat de arestare emis de Curtea de Apel Bucuresti pentru o perioada de 30 de zile.Ea este acuzata de ...

- Tatal minorului, care a tras cu o arma de vânatoare în baiatul de 7 ani din Telenești, va sta 30 de zile în arest. Decizia a fost luata astazi de magistrații de la Curtea de Apel Chișinau, care au admis în totalitate demersul procurorului, transmite MOLDPRES. Informația…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI Dumitru Dumbrava susține ca deși a fost la diferite instanțe, nu a incercat sa influențeze decizia judecatorilor sau procurorilor. "A fost întrebat daca e adevarat ca…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost ridicat de politisti si dus în Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de catre acesta împotriva sentintei Tribunalului Bucuresti prin care, în luna mai, a fost condamnat la doi…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis in mod definitiv ca procesul in care medicul Gheorghe Burnei este acuzat de luare de mita poate incepe, constatandu-se legalitatea probelor stranse de organele de urmarire penala impotriva acestuia.Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins exceptiile…

- Ex-deputatul Chiril Lucinschi va mai sta înca 30 de zile în arest la domiciliu. Magistratii de la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani, au admis, în cadrul sedintei de astazi, un demers depus de catre procurori în acest sens. „Martorii acuzarii care au fost…

- Miercuri, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Razvan Murgeanu la doi ani de inchisoare cu suspendare si la munca in folosul comunitatii, pentru trafic de influenta. Fostul consilier de stat trebuie sa munceasca 60 de zile la Primaria Sectorului 1 sau la Primaria Capitalei. El a fost acuzat…

- Anunțul a fost facut de Mihai Gadea, marți seara, la Antena 3. Pe 27 septembrie, Curtea de Apel București a decis suspendarea ordinului emis de Laura Codruța Kovesi prin care Mihaiela Iorga a fost revocata din funcția de procuror al DNA. Aceasta acțiune vine dupa ce procurorul Moraru a trimis…

- SRI-ul a anuntat, in cursul dupa-amiezii de marti ca in cazul unui barbat de origine sarba instanta autohtona a luat decizia declararii sale ca indezirabil pe teritoriul Romaniei, pentru o perioada de 15 ani. Situatia a ajuns in atentia opiniei publice chiar in ziua in care Curtea de Apel Bucuresti…

- Decizia aprobata de Judecatoria Chișinau a intrat in vigoare vineri, la ora 13:00 și se aplica pentru un termen de 30 de zile. El nu are dreptul sa paraseasca localitatea și trebuie sa anunțe despre orice schimbare de domiciliu. Nu are voie sa mearga la locul de munca sau in locurile unde…

- Curtea de Apel București a decis arestarea preventiva a doua din cele 16 persoane reținute de DNA in dosarul decontarilor fictive de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB), alte opt fiind plasate in arest la domiciliu. Potrivit deciziei instanței, au fost…

- Rețineri in dosarul privind fraudarea Fondului Asigurarilor de Sanatate 16 persoane au fost retinute de procurorii anticoruptie în dosarul privind fraudarea Fondului National Unic al Asigurarilor de Sanatate, prin decontarea nelegala a unor servicii de îngrijiri fictive. Persoanele…

- Dumitru Caciandone, in varsta de 31 de ani, din Constanta, ramane in arest la domiciliu. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Dumitru Caciandone este acuzat ca ar fi intrat intr un conflict cu un tanar intr un mijloc de transport in comun din…

- Elena Udrea a declarat ca Florian Coldea, Laura Codruța Kovesi sau George Maior nu s-ar fi implicat in cursul derularii alegerilor parlamentare, ci dupa terminarea lor. Ea a declarat ca s-a incercat intervenția dupa alegeri atunci cand Catalin Voicu a vrut blocarea validarii votului la Curtea de…

- O noua situație halucinanta cutremura justiția din Romania. Este vorba de cazul judecatoarei Irina Raluca Badescu de la Secția I Penala a Tribunalului București care a motivat o sentința de condamnare pe care a dat-o la TMB, la un an dupa ce fusese promovata la Curtea de Apel București.

- Curtea de Apel București a dispus, miercuri, achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații.

- Trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru ca ar fi lipsit de libertate mai multi ciobani si ca i ar fi obligat sa nu iasa din ferma si sa nu stea de vorba cu alte persoane, Mihai Misilaricu a fost achitat definitiv. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, joi, ca in interiorul DNA se fac in continuare presiuni in dosarele in care este acuzata. Udrea a mers la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. In fața jurnaliștilor, fostul…