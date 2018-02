Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. …

- Curtea de Apel Bucuresti si-a motivat decizia privind arestul la domiciliu al medicului Mihai Lucan. Instanta a aratat ca „in cauza, exista probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca inculpatii Lucan Mihai a savarsit infractiunile pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventiva.” „Aedvarul”…

- Verdicit final in cazul lui Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie Constanta.Azi, Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea celui mai sus precizat. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici a fost condamnat de Tribunalul…

- Curtea de Apel de la Kiev i-a impus lui Mihail Saakașvili arest la domiciliu pe timpul nopții. Astfel, politicianul are interzis sa-și paraseasca locuința de la ora 22:00 pana la 07:00 dimineața.

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 Hidroelectrica a obtinut un succes important in fata unei instante arbitrale internationale, dupa ce a castigat in fata instantelor romanesti toate litigiile generate de denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractelor de furnizare energie electrica…

- Marius si Cati Ghenea au semnat deja actele de divort, iar motivul desfacerii casatoriei ar fi un pusti, care s-ar fi apropiat suspect de mult de sotia milionarului, scrie cancan.ro. Citeste si Madalina Ghenea, la un pas de o noua despartire? "Cand tatal copilului tau apreciaza toate pozele…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie s

- In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul General spre judecare la Tribunalul Bucuresti, insa aceasta instanta a decis, in noiembrie 2017, ca nu are competenta materiala de a judeca respectiva cauza, dosarul fiind trimis la Judecatoria Sectorului 5. Decizia a venit dupa ce un…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca profesorul Mihai Lucan sa fie plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, hotararea fiind definitiva. Chirurgul este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, cu un prejudiciu de 5…

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT…

- Magistratii CSM și-au ales astazi noua conducere, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului. Opt au votat impotriva. Vicepresedinte al CSM a fost ales Codrut Olaru. Au fost singurele…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, dar si directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie Cluj Napoca vor fi cercetati sub control judiciar, informeaza Antena3.ro. Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei. Decizia este executorie,…

- Lucan, cercetat sub control judiciar. Tribunalul a respins cererea de arestare Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca, Dan Emil Fofiu-Sanpetreanu, vor fi cecetati sub control judiciar, dupa ce Tribunalul Bucuresti…

- Magdalena Serban a fost adusa miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde urmeaza sa se judece contestatia acesteia la decizia de arestare preventiva. Magdalena Serban a comis o crima infioratoare si a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou. „Criminala de la metrou” a fost arestata…

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Viorel Milcu, asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila, dupa ce a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol de prima instanta.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, ramane in arest preventiv, a decis miercuri Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii i-au respins acesteia contestatia si au mentinut decizia Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare in procesul in care este judecat pentru mai multe infractiuni de coruptie.

- Magdalena Șerban, acuzata de omor calificat și tentativa de omor dupa ce a impins o tanara in fața metroului, se prezinta azi la Curtea de Apel București, unde va contesta decizia de arestare preventiva. Inainte de crima, care a avut loc pe 12 dcembrie, Șerban a mai incercat sa impinga in fața metroului…

- Abdullah Atas, omul de afaceri turc care l-a accidentat intentionat in 2015 pe politistul Gheorghe Ionescu, decedat ulterior din cauza ranilor, a fost condamnat definitiv marti de Curtea de Apel Bucuresti la 22 de ani si 10 luni inchisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenta…

- Curtea de Apel București a dispus eliberarea din arest a fostului deputat PSD de Constanța, Eduard Martin, administratorul companiei de salubrizare Polaris M. Holding, cercetat pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de euro. Decizia este definitiva, urmand sa fie pusa, astazi, in aplicare.

- CSA Steaua, prin vocea comandantului Cristian Petrea, a dezmintit orice idee de impacare sau fuzionare cu FCSB. Comandantul clubului Armatei ramane pe pozitii si refuza orice asociere cu echipa lui Gigi Becali. Reactia lui Petrea a venit dupa ce Anghel Iordanescu a dezvaluit o discutie cu Becali.…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, ieri, mentinerea in stare de arest preventiv a omului de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding. Decizia este definitiva. Amintim ca Eduard Stelian Martin si Marcel Daniel Banaga, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare. In acelasi dosar a fost achitat si presupusul…

- Fostul senator de Arad si fost secretar al Senatului, Ovidiu Marian, a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea…

- Miercuri, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Razvan Murgeanu la doi ani de inchisoare cu suspendare si la munca in folosul comunitatii, pentru trafic de influenta. Fostul consilier de stat trebuie sa munceasca 60 de zile la Primaria Sectorului 1 sau la Primaria Capitalei. El a fost acuzat…

- Dupa trei ani de anchete și procese, judecatorii de la Curtea de Apel București au dat un verdict in celebrul dosar al mafiei carnii, in care zeci de tone de carne alterata au fost puse pe piața, pentru a fi consumate de romani.

- Rețineri in dosarul privind fraudarea Fondului Asigurarilor de Sanatate 16 persoane au fost retinute de procurorii anticoruptie în dosarul privind fraudarea Fondului National Unic al Asigurarilor de Sanatate, prin decontarea nelegala a unor servicii de îngrijiri fictive. Persoanele…

- La data de 03.11.2017, Curtea de Apel Bucuresti a mentiunut sentinta penala pronuntata de Tribunalul Ialomita, dispunand condamnarea definitiva a inculpatilor: Catrinescu Nicolae, agent de politie in cadrul Biroului de Ordine Publica al Politiei Municipiului Fetesti, la pedeapsa de 5 ani si 8 luni inchisoare…