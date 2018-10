Primarul Mihai Chirica a anuntat marti ca va propune in sedinta Consiliului Local Municipal Iasi ca presedintelui Societatii Romane de Pediatrie, profesorul universitar Marin Burlea, supranumit "ingerul copiilor", sa-i fie conferit titlul de "cetatean de onoare".



"Avem in deschiderea ordinii de zi doi cetateni de onoare. Din nefericire unul dintre ei este post mortem. Este vorba despre prof. univ. dr Marin Burlea. Cel de-al doilea este domnul Victor Spinei, vicepresedinte al Academiei Romane. In felul acesta intregeste echipa cu somnul Bogdan Simionescu, dumnealui fiind deja cetatean…