- Tavi Clonda afla, de fiecare data, ultimul. Sau, așa cum spune o vorba din popor, nu știe barbatul ce știe tot satul. Tavi este mereu luat prin surprindere. Așa s-a intamplat și acum cateva zile, atunci cand Gabriela Cristea a anunțat, in direct, ca este insarcinata. Sunat de reporterii Cancan.ro, site-ul…

- Victoria, fiica Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda, este nerabdatoare sa-si cunoasca fratiorul sau surioara. Micuta a fost surprinsa intr-un fel extrem de simpatic de catre parintii sai.

- Dupa ce a fost contactat de reporterii CANCAN.RO și a negat ca soția lui ar fi insarcinata, Gabriela Cristea i-a spus, in direct, lui Tavi Clonda ca vor avea un copil. Toți fanii au așteptat cu sufletul la gura sa inceapa emisiunea Gabrielei Cristea! Lumea a așteptat o declarație din partea prezentatoarei…

- Astazi, o bomba a explodat in showbiz-ul romanesc! In presa a aparut informația conform careia Gabriela Crsitea ar fi insarcinata pentru a doua oara. Contactat insa de reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NUMARUL 1 DIN ROMANIA, Tavi Clonda a infirmat zvonurile. Așa ca o singura intrebare sta pe buzele tuturor:…

- Un anunț neașteptat a fost facut in emisiunea Gabrielei Cristea. O fosta concurenta a marturisit in platou ca este insarcinata. Maria a plecat impreuna cu Claudiu din emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, iar astazi, Gabriela Cristea i-a invitat in platou, pentru a vedea cum decurg lucrurile intre cei…

- Gabriela Cristea a trait momente de groaza in cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” impreuna cu toți cei prezenți in platou! Roxana, una dintre concurentele show-ului, a lesinat in direct. Totul s-a petrecut atat de repede, incat incidentul a luat prin surprindere pe toata lumea. Toate astea mai…

- Un an a implinit fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, iar cei doi au dat mare petrecere. Taierea moțului nu are o semnificație aparte, dar este un bun prilej de a sarbatori cu fast implinirea primului an de viața al copilului. Iar cele doua vedete, alaturi de nașii Victoriei, nu au ratat ocazia.…

- Gabriela Cristea și echipa de la „Te iubesc de nu te vezi” sunt in doliu. Domnul Nicu s-a stins din viața miercuri, 5 septembrie, la ora 18:00. In urma cu puțin timp, fostul concurent al emisiunii a declarat ca se simte extrem de rau. Gabriela Cristea și-a stapanit cu greu lacrimile, in timpul emisiunii…