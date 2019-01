Stiri pe aceeasi tema

- ”Niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei”, precizeaza compania Ficantieri intr-un comunicat citat de News.ro. "Compania, care dintotdeauna s-a angajat…

- Ce se intampla in Romania in 2019? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus saptamana trecuta horoscopul anual 2019, dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. Anul acesta se…

- „Disponibilizarea a 10% din forta de munca din sectorul public ar aduce la bugetul statului 1,8 miliarde de euro. Mutand 120.000 de oameni din sectorul public in cel privat ai rezolvat si problema fortei de munca din sectorul privat si ai redus cheltuielile publice cu salariile.“

- Asociatia CFA Romania, asociatia analistilor financiari certificati Chartered Financial Analyst® avertizeaza ca modificarile propuse de Guvern aduc grave prejudicii sistemului financiar, sistem aflat la baza economiei romanesti si pun in pericol dreptul romanilor la un trai decent la batranete.

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca bursa fiind in picaj cu 7% in urma anuntului ministrului Finantelor Eugen Teodorovici a ordonantei de urgenta prin care Guvernul le impune bancilor o „taxa pe lacomie”.

- "Nu cred ca e normal sa vorbim de fiecare data cand ne autosesizam legat de o problema, dar pot sa spun acum: ne-am sesizat de 47 de ori in noua luni pentru fiecare lucru nelalocul lui care ni s-a parut ca se intampla. Am sanctionat 23 de manageri. (...) Este vorba de sanctiuni in urma actiunilor…

- Asasini din forțele speciale israeliene au ucis un comandant extrem de cunoscut al gruparii Hamas dupa ce au trecut Fașia Gaza deghizați in femei. Confruntarea s-a lasat cu șase militari ai gruparii morți. Armata israeliana a confirmat ca un schimb de focuri a avut loc in Fașia Gaza iar localnicii au…

- Doi tineri au lansat un startup cultural turistic inedit adresat atat turiștilor care vin sa viziteze Romania, cat și celor interesați de o experiența autentica, prin intermediul caruia pot explora fragmente din istorie.